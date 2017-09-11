Kampüs Alanı Arkasında Yangın

Adıyaman Üniversitesi kampüs alanı arkasında bulunan alanda yangın çıktı.



Edinilen bilgiye göre, Altınşehir Mahallesi Adıyaman Üniversitesi arkasında bulunan tarlalardaki anız bilinmeyen bir nedenden dolayı yandı. Büyüyen anız yangının çevreye yayılmaması için vatandaşlar tarafından itfaiye ekiplerine bilgi verildi. Yangın yerine gelen itfaiye ekipleri 150 dönüm alanda etkin olan yangını çevredeki ağaçlık ve konutlara ulaşmadan söndürdü.



Yangın ile ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN