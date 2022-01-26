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Kamptaki 18 Yaş Altı Milli Hentbol Takımı oyuncularının okul derslerine katkı

Kamptaki 18 Yaş Altı Milli Hentbol Takımı oyuncularının okul derslerine katkı

Türkiye Hentbol Federasyonu, kampta bulunan 18 yaş altı erkek milli takım oyuncularına okul derslerine katkı amacıyla Türkçe ve Matematik dersi veriyor.

Türkiye Hentbol Federasyonu, kampta bulunan 18 yaş altı erkek milli takım oyuncularına okul derslerine katkı amacıyla Türkçe ve Matematik dersi veriyor.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, 18. Akdeniz Konfederasyonu Şampiyonası'na hazırlık için kampta bulunan 18 Yaş Altı Erkek Milli Hentbol Takımı oyuncularının okul derslerinden geri kalmamaları amacıyla pazartesi, salı ve çarşamba günleri akşam dersleri planlandı.

Türkçe ve Matematik dersleri olarak verilen eğitimler, 20.00 ile 21.30 saatleri arasında gerçekleştiriliyor.

Hentbol tarihinde ilk olan milli sporcuların ders takviyesi, 20-27 Şubat tarihlerinde oynanacak şampiyonaya kadar sürecek ve sonrasında da öğretmenleri ile sağlayacakları iletişimle devam edecek.

AA / Fatih Çakmak - Spor Haberleri

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