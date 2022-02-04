Kampta tarih yolculuğu

ERZURUM (İHA) - ' Erzurum Sanat Kampı'na katılan Üniversiteli gençler, Türkiye Cumhuriyeti'nin temellerinin atıldığı Dadaşlar Diyarında tarihi ve kültürel yerler ile ülkemizin gözde kayak merkezlerinden Palandöken'i gezdi. Taşhan'da alışveriş yapan gençler, şehitliği de ziyaret etti.

Gençlik ve Spor Bakanlığı KYGM 6. Tematik Kış Kampına katılan Üniversiteli Kız Öğrenciler, dün Dadaşlar Diyarı'nda adeta tarih yolculuğuna çıktı. Kurtuluş Savaşı'nın fitilinin ateşlendiği Türkiye Cumhuriyeti'nin temellerinin atıldığı Erzurum'un tarihi ve kültürel mekanlarının yanı sıra ülkemizin en gözde kayak merkezlerinden biri olan Palandöken Kayak Merkezi'ne çıkarma yapa GSB Yurtlarında konaklayan öğrencilerimiz Palandöken Kayak Merkezi'ne hayran kaldı. Palandöken Kayak Merkezi'nde gondolla Ejder 3200 zirvesine çıkmanın mutluluğuna yaşayan KYK'lı kızlar, kızak keyfi de yaptı. Bir çoğu ilk defa Palandöken Kayak Merkezi'ni gören ve gondola binen öğrencilerin mutlulukları gözlerinden okundu. Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı KYGM Yurtlarında kalan ve ' Erzurum Güzel Sanatlar Kampı'na işirat eden onlarca kız öğrenci, tarihi Rüstempaşa Çarşısı'nda (Taşhan) alışveriş yaptı. Oltutaşı ve gümüşçü dükkanlarını gezen Üniversiteli kızlar Taşhan'da keyifli anlar yaşadı.

Pazar gününden beri Erzurum'da Dadaşların misafiri olan ve GSİM'ye ait Kazım Karabekir Kız Yurdu'nda konaklayan öğrenciler, KYGM 6. Tematik Kış Kampı'nın koordinatörlüğünü yapan Vedat Engin'in yanı sıra organizasyonda görevli olan Talip Önelge ile Havvanur Aksan nezaretinde Abdurrahmangazi Türbesi'ni de ziyaret etti. Gençlik ve Spor Bakanlığı Erzurum GSİM'nin ev sahipliğinde yapılan 'Güzel Sanatlar Kampı'na katılan Osmaniye, Hatay, Muğla, Bolu, K.Maraş, Samsun, Sinop, Zonguldak ve Uşak GSB Yurtlarında kalan kız öğrenciler, şehitlere olan vefasını da gösterdi. Erzurum Karskapı Şehitliği'ni ziyaret eden KYK'lı kızlar, şehitlikte dua okuyarak ellerindeki Türk bayramları ile şehitlerimizi andı.

Yoğun ders ve konferans ortamından sonra tematik Erzurum gezisine çıkan öğrenciler, Üç Kümbetler, Erzurum'da tarihi bir gün yaşayan öğrenciler, "Gençlik ve Spor Bakanımız Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na bakanlık yetkililerini ile KYGM yöneticilerini kamp için teşekkür ediyoruz" diye konuştular. - ERZURUM