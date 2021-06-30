Kampçıların tercihi katlanabilir malzemeler
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Kampçıların tercihi katlanabilir malzemeler

Kampçıların tercihi katlanabilir malzemeler
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Yaz mevsiminde kampa çıkan vatandaşların, katlanabilir sandalye, tabure ve masalara daha fazla talep göstermesi esnafın satışlarını arttırdı.

Yaz mevsiminde kampa çıkan vatandaşların, katlanabilir sandalye, tabure ve masalara daha fazla talep göstermesi esnafın satışlarını arttırdı.

Yaz aylarının gelmesi ve kademeli normalleşmeyle birlikte vatandaşlar kamp alanlarında yoğunluk oluşturmaya başladı. Zamanını doğada geçirmek isteyen vatandaşlar ise katlanabilir ve hafif olan masa, sandalye ve tabureleri tercih ediyor. Katlanabildiği için ahşap ve plastik masa ve sandalyelere göre daha az yer kaplayan pratik ürünler, vatandaşlar tarafından yoğun olarak satın alınıyor.

Elde dahi taşınabilen sandalye ve masaların satışını yapan Cenk Samet Arık, ürünler hakkında konuştu. Ürünlerin özellikle 1 Temmuzdan sonra satışının daha da artacağını dile getiren Arık, katlanabilir ürünler hakkında bilgi verdi. Kamp malzemeleri satışı yapan Arık, "Ürünlerimizin satışı gerçekten arttı. Ben 1 Temmuzdan itibaren daha çok artacağını düşünüyorum. Bu ürünlerin tercih edilme nedeni katlanabilir olup yer kaplamaması. Arabada çok rahat biri biçimde taşınabiliyor. Gerçekten ahşap veya plastik ürünlerle karşılaştırdığımızda bu ürünlerimiz artısı çok fazla. Masalara çok ağır eşyalar koyulmadıkça hiçbir sıkıntısı çıkmıyor zaten bardak koyma kısımları var. Masa ve sandalyelerimiz ağırlıkları 1 ile 2 kilo arasında değişiyor. Masaların fiyatları kalitesine göre 200 ile 400 lira arasında değişirken, sandalyelerin fiyatları 75 liradan başlayıp 300 liraya kadar çıkabiliyor" diye konuştu. - ESKİŞEHİR

Kampçıların tercihi katlanabilir malzemeler
Kampçıların tercihi katlanabilir malzemeler
Kampçıların tercihi katlanabilir malzemeler

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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