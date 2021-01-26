Kampanyayla topladığı kışlık giyecekleri 500 çocuğa, karlı yolları aşıp ulaştırdı

DİYARBAKIR'da sokak müzisyeni Şaban Bingöl (23), sosyal medya aracılığıyla topladığı mont ve botları, Şırnak, Bingöl ve Şanlıurfa'nın karla kaplı köylerindeki 500 çocuğa ulaştırdı.

Silvan ilçesinde yaşayan ve pandemi öncesi sokaklarda müzisyenlik yapan Şaban Bingöl, kışın sert geçtiği bölgelerdeki çocuklar için sosyal medya üzerinden yardım kampanyası başlattı. Bingöl, hayırseverlerden gelen mont ve bot yardımlarını karlı yolları aşarak, Şırnak, Bingöl ve Şanlıurfa'nın köylerindeki 500 çocuğa ulaştırdı. Çocuklara umut olmak için yola çıktığını belirten Bingöl, önce Silvan ilçesinin kırsal mahallelerinde dağıtım yaptığını belirterek, "Bingöl, Şanlıurfa ve Şırnak'ta da kırsalda bulunan çocuklara yardımı ulaştırdım" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Burak EMEK