Kampala Belediyesi'nin Rol Modeli Başkan Sözlü
Uganda Kampala Belediye Başkanı Ronald Nusubuga Balim Wezo ve eşi, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü’yü makamında ziyaret ettiUganda’nın Nakawa şehrindeki çöp ve şehirleşme problemini gidermek için Adana Büyükşehir Belediyesi çalışma ve yatırımlarını yerinde incelemek için kente...
Uganda Kampala Belediye Başkanı Ronald Nusubuga Balim Wezo ve eşi, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü'yü makamında ziyaret etti
Uganda'nın Nakawa şehrindeki çöp ve şehirleşme problemini gidermek için Adana Büyükşehir Belediyesi çalışma ve yatırımlarını yerinde incelemek için kente gelen heyet, Devlet Bahçeli Köprüsü ve Katı Atık Bertaraf Tesisleri'nde kullanılan son teknolojiye yakından inceledi.
Uganda Kampala Belediye Başkanı'nı makamında ağırlayan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, Afrika'dan gelen misafirleri Adana'da ağırlamaktan dolayı bahtiyar olduğunu, Afrika ve Türkiye arasında geliştirilecek olan ilişkilerde Adana'nın köprü vazifesi görmeye hazır olduğunu belirtti.
Uganda Nakawa Belediye Başkanı Wezo ise, Uganda'nın Nakawa şehrinde çöp sorunu ve şehirleşme problemi olduğunu, bu problemlerin giderilmesi noktasında Adana Büyükşehir Belediyesi'nin çalışmalarını yerinde incelemek için kente geldiğini ifade ederken Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü'yü rol model olarak gördüğünü söyledi.
Ziyaretin sonunda Uganda Nakawa Belediye Başkanı Wezo, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü'ye yöresel kıyaflerini takdim ederken, Başkan Sözlü de Wezo'ya Bozkurt heykeli ve Saimbeyli dokuma kilimi hediye etti.
Uganda'dan gelen heyet, ziyaretin ardından Adana Büyükşehir Belediyesi Katı Atık Bertaraf Tesisleri, Devlet Bahçeli Köprüsü, Asfalt üretim şantiyesinde incelemelerde bulundu. Adana Büyükşehir Belediyesi yatırımlarını yerinde inceleyen Uganda heyeti, şantiyede ve kullanılan son teknolojileri de beğendiklerini ifade ettiler. - ADANA