Kampa Giren Umke, Gönüllü Personelleriyle Tatbikat Yaptı

Kırıkkale'de Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) gönüllü personelleri ile birlikte kamp kurularak 3 gün boyunca eğitim alındı, tatbikat gerçekleştirildi.

Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi 07 ile 09 Kasım tarihleri arasında Sulakyurt ilçesine bağlı Bülbül Deresi ormanlık alanda 27 gönüllü personeli ile birlikte 3 gün süren eğitim kampında triyaj, hasta ve yaralı taşıma teknikleri, olumsuz doğa koşullarında hayatı idame ettirme, KBRN ve afet psikolojisi gibi konularda teorik ve uygulamalı eğitimler yaptı.

UMKE olarak bu yıl 2018 yılında 8. Kırıkkale İl Eğitim ve Tatbikat Kampı düzenlediklerini ifade eden Kırıkkale İl Ambulans Servisi Başhekimi Dr. Fatih Yılmaz, "27 personelimiz, 5 aracımızla birlikte Sulakyurt Bülbül Deresi mevkisinde kampımızı gerçekleştirmekteyiz. Kampımızın amacı, UMKE halihazırda olağanüstü durumlara hazır halde bulunmasını sağlamak. Yeni gelişen bilgi, donanım, taşıma teknikleri, kurtarma teknikleri. Bunların güncellemesini sağlamak. Personelin her an etkin ve hazır olarak bulunmasını sağlamaktır" diye konuştu.

UMKE Birim Sorumlusu Aytaç Mustafa Kısmet, "Kamp çalışması içerisinde hem ekipmanlarımızın kontrolünü yaptık, hem vaka çalışmalarımızı yaptık. Vakalarda ekibin zor şartlara uyumu, zor koşullarda yaşam, kampçılık gibi bu tarz eğitimler vermeye çalıştık. Ekibimizi en ağır şartlarda, en zor şartlarda çalıştırmak için hazırlığımızı yapıyoruz" dedi.

UMKE'de görev yapan personellerin herhangi bir afet, enkaz, deprem gibi durumlarda olay yerinde hasta ve yaralıların acil tıbbi müdahalesini gerçekleştirebilmesi için eğitimler düzenlendiğini kaydeden İl Ambulans Başhekimliği Eğitim Birimi Sorumlusu Murat Sezgin, "Bu eğitimler teorik ve pratik olmak üzere iki ayrı bölümden oluşuyor. Aldıkları eğitim ile sahada tatbikat ile pekiştirilmesini sağlıyoruz. Zaman bizim için olduğu kadar hasta ve yaralılar için de çok önemli. O yüzden biz 7-24 göreve hazır bir şekilde İl Ambulans Başhekimliği bünyesinde hazır bekliyoruz. Herhangi bir kaza veya vaka durumunda derhal olay yerine çıkış yapıyoruz. Bunun için tıbbi malzemelerimiz ve ekipmanlarımız var. Bu ekipmanlarımızı kullanımı ve hangi hastada, hangi yaralıda ne tür ekipmanları kullanacağımızla ilgili yıl boyu eğitimlerimiz ve tatbikatlarımız oluyor. Örneğin bugün triyaj konusunda sahada bir terör saldırısı simülasyonu gerçekleştirdik. Bu saldırıda yaralanan çok sayıda hasta ve yaralıyı ekiplerimiz olay yerinde acil müdahalelerini gerçekleştirdi. 112 ile koordineli bir şekilde hasta ve yaralıların kurtarılmasını sağladık" şeklinde konuştu.

112 görevlisi Acil Tıp Teknisyeni ise, "112 Komuta Kontrol Merkezinde ATT olarak görev yapmaktayım. Yaklaşık 8 yıldır UMKE gönüllüsü olarak görev yapıyorum. Tamamen gönüllülük esasına dayanıyor ve severek yapıyoruz. Çok zorlu şartlar altında tatbikatlarımız oluyor. 3 günlük tatbikatımız için buradayız şu anda. Trafik kazalarında nasıl müdahale edileceği, patlama ve olağanüstü durumlarda nasıl müdahalelerde bulunulacağı, triyaj konusunda nasıl davranmamız gerektiği, yeni güncellenen sağlık sistemi hakkında değişen bilgileri tekrardan öğrenmemiz için bildiğimiz şeyleri tekrardan tecrübe edebilmemiz için ve daha hızlı şekilde müdahale edebilmek için burada tatbikatlar düzenliyoruz. Aynı zamanda zor şartlar altında nasıl yaşayabiliriz, nasıl müdahalelerde bulunabiliriz? Bunlar çünkü UMKE için çok önemli. Kolay şartlar altında çalışmak için değil çünkü UMKE. Zor şartlarda ve afetlerde görev yapmak için bulunuyoruz" diye konuştu. - KIRIKKALE