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Kampa giden Sivas Belediyespor takımı yolda kaldı

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta yer alan Sivas Belediyespor, devre arası kamp çalışmaları için Antalya'ya hareket etti.

28.12.2019 12:01 | Son Güncelleme: 28.12.2019 12:01
Kampa giden Sivas Belediyespor takımı yolda kaldı

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta yer alan Belediyespor, devre arası kamp çalışmaları için 'ya hareket etti. Ancak, içerisinde teknik heyet ve futbolcuların bulunduğu takım otobüsü Konya-Antalya yolu üzerinde yer alan Alacabel geçidinde kar yağışı ve buzlanma nedeni ile yolda kaldı.


Kafilenin yardım çağrısı üzerine Karayolları ekipleri bölgeye sevk edildi. Yaklaşık 1 saat bölgede bekleyen takım otobüsü, Karayolları ekiplerinin yoldaki tuzlama çalışmaları sonrasında, tekerlere zincir takılarak yoluna devam etti.


Bu anları otobüste bulunan futbolcular cep telefonları ile kaydetti.


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Kaynak: Hürriyet

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