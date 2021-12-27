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Kamp tutkunlarının yeni gözdesi Hasan Dağı

Kamp tutkunlarının yeni gözdesi Hasan Dağı
Demirören Haber Ajansı / Erkan Altuntaş - Haberler | Güncel

AKSARAY'da, kar kalınlığının yer yer 80 santime ulaşan Hasan Dağı, hafta sonu kampçılara ev sahipliği yaptı.

AKSARAY'da, kar kalınlığının yer yer 80 santime ulaşan Hasan Dağı, hafta sonu kampçılara ev sahipliği yaptı.

Kentte son günlerde etkili olan kar yağışıyla birlikte 3 bin 268 metre yüksekliğindeki volkanik Hasan Dağı'nda kar kalınlığı yer yer 80 santime ulaştı. Doğaseverlerin yeni adresi haline gelen dağ, hafta sonu kampçılara ev sahipliği yaptı. Konya'nın Ereğli ilçesinden arkadaşlarıyla kamp yapmaya gelen Seyfi Aksoy, "Cumartesi günü akşam saatlerinde kampa geldik. Pazar günü saat 05.00 gibi Hasan Dağı'nın zirvesine ulaştık. Tekrar arkadaşlarla yayaş yavaş aşağı indik. Hava iyice soğumaya başladı ve ayaz var. Çadırlarımızı toplayıp tekrar memleketlerimize döneceğiz. Burada çok güzel bir ortam var. Çok güzel bir kamp alanı yapmışlar. Gece arkadaşlarla sohbet ettik ve farklı insanlarla tanışma fırsatımızı oldu. İlerleyen zamanlarla tekrar kampa gelmeyi düşünüyorum" diye konuştu.


Kamp tutkunlarının yeni gözdesi Hasan Dağı

Kamp tutkunlarının yeni gözdesi Hasan Dağı

Kamp tutkunlarının yeni gözdesi Hasan Dağı

Kamp tutkunlarının yeni gözdesi Hasan Dağı

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Demirören Haber Ajansı / Erkan Altuntaş - Son Dakika Haberleri

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