Kamp tutkunları, OMÜ göletinin ziyarete açılmasını istiyor
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Kamp tutkunları, OMÜ göletinin ziyarete açılmasını istiyor

18.11.2020 10:50 | Son Güncelleme: 18.11.2020 10:54
Kamp tutkunları, OMÜ göletinin ziyarete açılmasını istiyor

SAMSUN'da sonbaharla birlikte Ondokuz Mayıs Üniversitesi'nin (OMÜ) himayesindeki gölette eşsiz manzaralar ortaya çıktı.

SAMSUN'da sonbaharla birlikte Ondokuz Mayıs Üniversitesi'nin (OMÜ) himayesindeki gölette eşsiz manzaralar ortaya çıktı. Göleti ziyaret edip, kamp kurmak isteyenler, salgın tedbirleri kapsamında yaklaşık 4 aydır kapalı olan göletin, ziyarete açılmasını istiyor.

OMÜ göletinde, çevresindeki ağaçların sonbahar renklerine bürünmesiyle eşsiz manzara ortaya çıktı. Yaklaşık 4 ay önce pandemi süreciyle birlikte ziyarete kapatılan gölet, en sakin günlerini yaşıyor. Doğa ve kamp tutkunlarının yanı sıra vatandaşlar, girişine 'Covid-19 salgın hastalık nedeni ile gölet sahasına girmek yasaktır' tabelası asılan göletin, tedbir alınıp, yeniden ziyarete açılmasını istiyor.

'DOĞAL YAŞAM ALANLARI KAPANMASIN'

Gündelik yaşamın stresinden kurtulmak için doğal yaşam alanlarını ziyaret etmeyi sevdiğini belirten Uğur Bektaş, "Devletimizin koronavirüsle mücadele kapsamında aldığı önlemlere hepimiz uyum sağlıyor ve bunu takdirle izliyoruz. Alışveriş merkezleri açıkken doğal yaşam alanlarının kapalı olmasını istemiyorum. Ben, yakınlarımla alışveriş merkezlerine gitmek yerine doğal yaşam alanlarında sosyal mesafe kurallarına uyarak vakit geçirmek istiyorum" dedi.


Kamp tutkunları, OMÜ göletinin ziyarete açılmasını istiyor
Kamp tutkunları, OMÜ göletinin ziyarete açılmasını istiyor
Kamp tutkunları, OMÜ göletinin ziyarete açılmasını istiyor
Kamp tutkunları, OMÜ göletinin ziyarete açılmasını istiyor
Kamp tutkunları, OMÜ göletinin ziyarete açılmasını istiyor
Kamp tutkunları, OMÜ göletinin ziyarete açılmasını istiyor
Kamp tutkunları, OMÜ göletinin ziyarete açılmasını istiyor
Kamp tutkunları, OMÜ göletinin ziyarete açılmasını istiyor
Kamp tutkunları, OMÜ göletinin ziyarete açılmasını istiyor
Kamp tutkunları, OMÜ göletinin ziyarete açılmasını istiyor

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Tayfur KARA

İlgili Haberler

Honda'dan F1 tutkunları için e-GP turnuvası
Honda'dan F1 tutkunları için e-GP turnuvası
Formula 1 tutkunları yarışları 'Beleş Tepe'den izleyemedi
Formula 1 tutkunları yarışları "Beleş Tepe"den izleyemedi
OMÜ'de 10 Kasım töreni
OMÜ'de 10 Kasım töreni
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ümit Özdağ Lütfi Elvan Ersin Tatar Meral Akşener Abdülhamit Gül
Magazin Sibel Can Deniz Seki Mustafa Topaloğlu Yıldız Çağrı Atiksoy
Spor Erol Bulut Fatih Terim Samet Aybaba Malcolm Thomas Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kaza Kasım Çocuk Kabine
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kamp tutkunları, OMÜ göletinin ziyarete açılmasını istiyor - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.11.2020 10:54:48. #1.14#
title