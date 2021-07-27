Kamp malzemelerine yoğun talep
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Kamp malzemelerine yoğun talep

İhlas Haber Ajansı / Murat Ergin - Haberler | Ekonomi

Kamp malzemelerine yoğun talep "İki kişi bir haftalık kamp maliyeti bin 500 lira" Pandemi tatil alışkanlıklarını değiştirdi Koronavirüs salgını tatil alışkanlıklarının değişmesine neden oldu.

Kamp malzemelerine yoğun talep

"İki kişi bir haftalık kamp maliyeti bin 500 lira"

Pandemi tatil alışkanlıklarını değiştirdi

İSTANBUL - Koronavirüs salgını tatil alışkanlıklarının değişmesine neden oldu. Kalabalık bölgelerde tatil yapmak istemeyenler daha sakin yerlerde yazın ve güneşin tadını çıkarmak istiyor. Bu istekle kamp tatiline yönelim arttı.

Pandemi dönemi tatil alışkanlıklarını değiştirdi. Son dönemde daha sakin yerlerde tatil yapmak isteyenler kamp malzemelerine talebi artırdı. Otellerde konaklamanın maliyetinin yüksek olması da kamp tarzı tatillere talebin artmasında etkili oldu. Kamp malzemeleri satan işletmeciler pandemi döneminde satışların arttığını belirtirken, ortalama malzemelerle yapılan kamp tatilinin iki kişiye haftalık maliyetinin bin 500 lira civarında olduğunu söylüyor.

"Bir hafta kamp tatili bin 500 liraya yapılabiliyor"

Kamp tatiline geçmişten beri ilgi olduğunu söyleyen kamp malzemeleri satıcısı Rıdvan Şener, "Kamp ve doğa sporlarına geçmişten beri ilgi var. Pandemi dönemiyle de birlikte kamp malzemelerine yoğun bir talep oluştu. Kamp tarzı tatillerin tercih edilmesinin çeşitli sebepleri var. Kalabalık ortamlarda tatil yapmak istemeyenler ve otellere göre daha düşük maliyetli tatil arayanlar kamp yapmayı tercih ediyor. Kamp tatiline yeni başlayanlar bin 500 liralık ekipman ile iki kişi bir hafta tatil yapabiliyor. Bin 500 lira ile iki kişilik çadır, mat yatak, kafa lambası, ocak, uyku tulumu alınabiliyor" diye konuştu.

"Konfora göre fiyat artabilir",

Şener sözlerini şöyle sonlandırdı: "Konforunu artırmak isteyenler için bu rakam 5-6 bin liraya kadar yükseltilebilir. Kamp tatilini tercih edenler ilk olarak yer tespiti yapıyor ve yere göre gerekli ekipmanları alıyor. İlk olarak çadır, uyku tulumu, yatak ve portatif mutfak gereçleri gerekli oluyor. Kamp tatillerine ilginin önümüzdeki dönemde daha da artacağını düşünüyoruz" dedi.

Kamp malzemelerine yoğun talep
Kamp malzemelerine yoğun talep
Kamp malzemelerine yoğun talep
Kamp malzemelerine yoğun talep

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Murat Ergin

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