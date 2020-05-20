Kamp, karavan ve bungalov tesislerine yoğun talep
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Kamp, karavan ve bungalov tesislerine yoğun talep

TÜRK turizminin lokomotifi Antalya'da koronavirüs sonrasına yönelik hazırlıklar sürerken, özellikle kamp, karavan ve bungalov tarzı alanların daha fazla tercih edilmesi bekleniyor.

Kamp, karavan ve bungalov tesislerine yoğun talep
20.05.2020 10:51 | Son Güncelleme: 20.05.2020 10:51

 

TÜRK turizminin lokomotifi Antalya'da koronavirüs sonrasına yönelik hazırlıklar sürerken, özellikle kamp, karavan ve bungalov tarzı alanların daha fazla tercih edilmesi bekleniyor. Kemer ve Manavgat'taki işletmeciler de yeni tatil trendinin büyük otellerde değil, kamp, karavan ve bungalov tarzı tatil olacağını söyledi.Koronavirüs (covid-19) salgını nedeniyle alınan tedbirlerde normalleşme sürecine girilirken, turizmciler de sezon hazırlıkları yapmaya başladı. Turizmin başkenti Antalya'da da 5 yıldızlı otellerin yanı sıra kalabalıktan uzak kamp ve çadır tatili yapmak isteyenler için Kemer ve Manavgat bölgelerinde sezon hazırlıkları hız kazandı. Kemer ilçesinin dünyaca ünlü Çıralı sahiline sahip Ulupınar Mahallesi'ne bağlı Çıralı mevkiindeki bungalov ve kamp alanı işletmecileri sezondan umutlu. Çıralı'daki turizmiler, bölgenin tamamında sadece bungalov işletmelerin ve kamp alanlarının olması dolayısıyla özellikle koronavirüs sonrası daha fazla tercih edileceği konusunda hemfikir. Çıralı'daki işletmeciler bungalovların sosyal mesafe kurallarına uygun olması ve işletmelerin alan büyüklüğü dolayısıyla da tercih sebebi olacağı görüşünde.'TURİSTLER BUNGALOVLARI TERCİH EDECEK'Ulupınar Mahalle Muhtarı ve Ulupınar Çevre Koruma ve Geliştirme İşletme Kooperatifi Başkanı Habip Altınkaya, normalleşme süreciyle birlikte Çıralı'da da turizm sezonuna 'merhaba' demek için hazırlık yapıldığını söyledi. Çıralı'nın sosyal mesafe kurallarına uygun bir yer olduğunu belirten Altınkaya, "Odalarımızın sosyal mesafeleri çok açık. Burası yüzde 90 bungalov yapı evleriyle beraber turizm yapılmakta. Bu evler kendiliğinden bağımsız odalar halindedir. Burada kalan insanların birçoğu birbirleriyle çok yakın bir şekilde iletişim kurmamaktadır. Bu nedenle biz artık yeni bir turizm alanı oluşturmaya başladık. Büyük otelleri, kalabalık alanları insanlar artık tercih etmeyecek. Biz öyle tahmin ediyoruz. Böyle güzel, şirin beldede çok kalabalık olmayan tatil alanlarını tercih edecekler. Onun için de inşallah Çıralı'da güzel bir turizm sezonunu umut ediyoruz" dedi.'350 TL'DEN 2 BİN TL'YE KADAR ODALAR VAR'Çıralı'daki yaklaşık 18 bin yatak kapasitesinin 7 bine yakınının bungalov olduğunu kaydeden Habip Altınkaya, "Büyük olasılıkla Çıralı'ya talep olacağı için fiyatlarda biraz farklılıklar olabilir. Bizde günlüğü 350 TL'den 2 bin TL'ye kadar odalar var. Odanın kalitesi, kalma sayısı, deniz uzaklığı, fiyatları değiştirebiliyor. Bunun haricinde çadır ve karavan alanlarımız da var. Karavan ve çadır alanlarımızda da fiyatları da kişi başı 50 TL'den başlıyor. Onun da tabii ki denize uzaklığı ve alanlarla da fiyat değişikliği olabiliyor" diye konuştu.'BİZ ZATEN YILLARDIR İZOLE ŞEKİLDE YAŞIYORUZ'Çıralı'da bulunan Grand Aygün Otel'in işletmecisi Öner Aygün, koronavirüs sonrası yavaş yavaş normalleşmeye başladıklarını belirterek, "Önümüzdeki süreç için de şu anda rezervasyonlarımızı alıyoruz. Sezonumuzu açmaya çalışıyoruz. Şöyle bir düşüncem var, büyük otellerde sosyal mesafeyi koruyamayacakları sebebiyle bizim gibi küçük butik işletmelere müthiş bir şekilde rağbet olacağını düşünüyorum. Tabii ki biz de bundan yararlanmak isteriz ki zaten bizim yaptığımız işletme tarzı, yaşam felsefemizde sosyal izolasyon şeklinde. Bungalov yapılar arasındaki mesafeler 5 metre ile 20 ila 25 metre arasında değişmekte. Fiyatlandırmamız oda tipine göre değişmekle beraber 400 TL ile 800 TL arasında değişiyor. Fiyatlara sadece kahvaltı dahil. İstenirse tabii ki yemek de sunabiliyoruz. Bizim kendi tesisimiz yaklaşık 10 dönüm üzerine kurulu bir yer. Bitişiğimizdeki işletmeler de keza büyük işletmeler. Yani kimsenin iç içe geçmek gibi bir şansı yok, bahçe içerisinde bile yolda yürürken, kimse kimseye çarpamaz. Alanımız geniş. Yani otomatik olarak bizler yıllardır izole halinde yaşıyoruz. Kimse kimseyle fazla iletişim halinde değiller" dedi.'KÜÇÜK OTELLER DAHA ÇOK TERCİH EDİLİYOR'Çıralı'da bulunan Bellerofone Karavan ve Kamping işletmecisi Mehmet Akif Köş, "Covid-19 dolayısıyla büyük oteller değil de küçük oteller şu anda daha çok tercih ediliyor. Çünkü sosyal mesafe buralarda daha rahat korunuyor daha az insan olduğu için. Bizim işletmemiz 6 karavandan oluşuyor. Hepsi birbirinden bağımsız bahçe içinde. Portakal ve limon ağaçlarımız var. Aralarındaki mesafe aşağı yukarı 7- 8 metreden fazla. İçerisinde bir duble yatak var bir odasında. Diğer odalarda da iki katlı ranza, oturma grubu ve mini barı var, kahve makinesi var. Yani standart bir otel odası gibi tasarladık biz burayı. Bu şekilde ama çok büyük bir kalabalığı hedeflemiyoruz, amacımız bu. Belli bir kapasiteyle gidersek bize yetiyor. Bunun dışında da kamp alanımız var. Orada da toplamda 25 çadır alıyoruz. Bu da maksimum 50 kişi ediyor, ama alan olarak bakarsanız da orası 3 dönümlük bir arazi içinde ve çok geniş. Bize geçen seneye oranla bu sene de yine aynı şekilde talep var, çünkü gelen misafirlerimiz eski misafirler ve burayı biliyorlar. Bildikleri için çok rahatlıkla geliyorlar. Ama sosyal mesafe kuralları çok önemli. Biz onu önceden kurduğumuz için bizim için bir sıkıntı yok ama yapılması gerekende şu anda o" diye konuştu.'MANAVGAT KAMPİNG TURİZMİNE HAZIR'Türkiye'nin yatak sayısı bakımından en büyük destinasyonu olan Manavgat ilçesindeki tek kamping ve karavan oteli olan belediyeye ait Boğaz Otel de koronavirüs salgını sonrasında hizmete başlamak için bakanlık tarafından uygulama genelgesinin çıkarılmasını bekliyor. Mülkiyeti Manavgat Belediyesi'ne ait olan ve yine belediye tarafından Boğaz Otel, salgınla birlikte faaliyetine ara verdi. Geçen günlerde Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy tarafından, turizm sektörünün paydaşlarıyla gerçekleştirilen toplantıda açıklanan eylem planının ardından Boğaz Otel de yeni döneme uygun hazırlıklarını tamamladı. Otelde, bakanlığın kamping oteller için yayınlayacağı genelgeye göre hareket edilecek. Manavgat'ın Boğaz mevkiinde bir yanında deniz, diğer yanı ırmak olmak üzere toplam 60 bin metrekarelik bir alanda kurulu olan Boğaz Otel'de normal zamanlarda aynı anda 10 karavan ve 50 çadırlık kamp alanıyla birlikte 16'da normal oda bulunuyor.'KORONAVİRÜS SALGININDAN SONRA BAZI ŞEYLER DEĞİŞECEK'Manavgat Belediye Başkan Yardımcısı Halis Akkaya, otelin faaliyete geçmeye hazır olduğunu, ilk etapta belediye olarak dezenfeksiyon dahil, çalışmayı tamamladıklarını söyledi. Bakanlıktan gelecek genelge doğrultusunda oteli açacaklarını anlatan Akkaya, "Koronavirüs salgınından sonra insanların yüzlerce kişinin kaldığı büyük oteller yerine karavan ve kamping gibi alternatif turizme yöneleceği bir gerçek. Bizim otelimizde normal zamanlar için 16 oda, 10 karavan alanı ve yaklaşık 60 çadırlık alan bulunuyor. Ancak koronavirüs salgınından sonra bazı şeyler değişecek. Çadırlarda bazen 4 kişilik aileler kalabiliyor. Şimdi bazı değişiklikler olmak zorunda. Çadır aralarındaki mesafeler, karavanlar aralarında mesafeler yeniden belirlenecek. Biz bu konuda genelgenin yayınlanmasını bekliyoruz" dedi.Manavgat'ın tarihi ve doğasıyla turizm için çok önemli bir merkez ve Boğaz Otel'in de bir yanında Manavgat Irmağı, bir yanında Akdeniz'in olduğu çam ormanı içinde yer alan bir tesis olduğunu aktaran Halis Akkaya, "Otelimize tatil yapmaya gelenler sadece yarım saatlik mesafe içinde Side Antik Kenti'ni, Manavgat Şelalesi'ni, Seleuka Antik Kenti'ni ziyaret edebilirler. Özellikle Side Antik Kenti'nde, Valilik ve Antalya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'yla birlikte Manavgat Belediyesi olarak ortaklaşa uyguladığımız proje kapsamında tarihi yeniden gün yüzüne çıkarıyoruz" diye konuştu.

Başkan Yardımcısı Akkaya, ayrıca tatil için geleceklerin Beşkonak Turizm Bölgesi'nde rafting yaparak ayrı bir heyecan yaşayabileceklerini, otelin hemen yanında bulunan Sorgun Ormanı'nda da yürüyüş başta olmak üzere her türlü sporun yapılabileceğini sözlerine ekledi.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

Haberler

Türkiye'deki ilk koronavirüs vakasının kaynağı tespit edildi Haber
Türkiye'deki ilk koronavirüs vakasının kaynağı tespit edildi
65 yaş üstü 3 kişi, polis ekiplerini görünce otların arasına saklandı Haber
65 yaş üstü 3 kişi, polis ekiplerini görünce otların arasına saklandı
İhbar üzerine olay yerine giden ekipler, bir erkeğe ait cansız bedenle karşılaştı Haber
İhbar üzerine olay yerine giden ekipler, bir erkeğe ait cansız bedenle karşılaştı
Salgının yeni merkez üssü Brezilya'da son 24 saatte 1179 kişi hayatını kaybetti Haber
Salgının yeni merkez üssü Brezilya'da son 24 saatte 1179 kişi hayatını kaybetti
Bakan Koca'dan salgın için 'kelebek etkisi' uyarısı: Tüm Türkiye'yi etkileyebilir Haber
Bakan Koca'dan salgın için "kelebek etkisi" uyarısı: Tüm Türkiye'yi etkileyebilir
Erdoğan, Ramazan Bayramı'ndaki sokağa çıkma yasağından muaf tutulan meslekleri açıkladı Haber
Erdoğan, Ramazan Bayramı'ndaki sokağa çıkma yasağından muaf tutulan meslekleri açıkladı
Bingöl'de görülen devasa yılan korkuttu
Bingöl'de görülen devasa yılan korkuttu
Sağlık çalışanı komşusunun yüzüne tükürdüğü kadın koronavirüse yakalandı
Sağlık çalışanı komşusunun yüzüne tükürdüğü kadın koronavirüse yakalandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın transferini sorduğu Çağlar Söyüncü'den yanıt: Menajerim ilgileniyor efendim
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın transferini sorduğu Çağlar Söyüncü'den yanıt: Menajerim ilgileniyor efendim
Hayat hikayesi filmleri aratmayan talihsiz kadın! Önce işkence gördü, sonra kocası tarafından pazarlandı
Hayat hikayesi filmleri aratmayan talihsiz kadın! Önce işkence gördü, sonra kocası tarafından pazarlandı
Yeğeniyle fotoğraf paylaşan Selin Ciğerci, kendisini cinsiyet değiştirme operasyonundan eleştiren kişiye sert çıktı
Yeğeniyle fotoğraf paylaşan Selin Ciğerci, kendisini cinsiyet değiştirme operasyonundan eleştiren kişiye sert...
Artvin'de bir haftadır sokaklarda dolaşan boz ayı ilçenin maskotu oldu
Artvin'de bir haftadır sokaklarda dolaşan boz ayı ilçenin maskotu oldu
19 Mayıs'la 23 Nisan'ı karıştıran Arda Turan kendini savundu: Oruç tutuyorum, insanlık hali
19 Mayıs'la 23 Nisan'ı karıştıran Arda Turan kendini savundu: Oruç tutuyorum, insanlık hali
Dolar, Katar ile yapılan swap anlaşması sonrası 6,79'dan işlem görüyor
Dolar, Katar ile yapılan swap anlaşması sonrası 6,79'dan işlem görüyor
Yurt dışından gelenler, karantina süresini KYK yurtları yerine evlerinde geçirecek
Yurt dışından gelenler, karantina süresini KYK yurtları yerine evlerinde geçirecek
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş: 29 Mayıs'ta camilerimize kavuşacağız, hasret bitecek
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş: 29 Mayıs'ta camilerimize kavuşacağız, hasret bitecek
ABD'de 19 Mayıs tarihinde koronavirüs salgını nedeniyle 1068 kişi hayatını kaybetti
ABD'de 19 Mayıs tarihinde koronavirüs salgını nedeniyle 1068 kişi hayatını kaybetti
Son Dakika: Türkiye, 19 Mayıs'ı camlarda ve balkonlarda İstiklal Marşı okuyarak kutladı
Son Dakika: Türkiye, 19 Mayıs'ı camlarda ve balkonlarda İstiklal Marşı okuyarak kutladı
Metruk binaya giren çocuklar, tavana asılı cansız beden buldu
Metruk binaya giren çocuklar, tavana asılı cansız beden buldu
Watford kaptanı Deeney, oğlunu tehlikeye atmamak için antrenmanlara katılmayacak
Watford kaptanı Deeney, oğlunu tehlikeye atmamak için antrenmanlara katılmayacak
Podolski, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla 19 Mayıs'ı kutladı
Podolski, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla 19 Mayıs'ı kutladı
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz yoğun bakımdan çıktı
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz yoğun bakımdan çıktı
Ekrem İmamoğlu, Hacıosman'daki Atatürk Kent Ormanı'nın açılışını yaptı
Ekrem İmamoğlu, Hacıosman'daki Atatürk Kent Ormanı'nın açılışını yaptı
Adıyaman'da bir baba, tartıştığı oğlunu bıçakladı
Adıyaman'da bir baba, tartıştığı oğlunu bıçakladı
Acun Ilıcalı, Survivor yarışmacıları ve ünlü isimlerle yeni bir yarışma programı çekecek
Acun Ilıcalı, Survivor yarışmacıları ve ünlü isimlerle yeni bir yarışma programı çekecek
Son anket sonucu Erdoğan'ın yüzünü güldürecek! En yakın takipçisine 4 kat fark attı
Son anket sonucu Erdoğan'ın yüzünü güldürecek! En yakın takipçisine 4 kat fark attı
Son Dakika: TCMB ile Katar Merkez Bankası arasındaki swap anlaşmasının tutarı 15 milyar dolara yükseltildi
Son Dakika: TCMB ile Katar Merkez Bankası arasındaki swap anlaşmasının tutarı 15 milyar dolara yükseltildi
Nisa, DJ'lik yapabileceği ödülü kaybettiği için üzülen Cemal Can için boyalarla DJ masası çizdi
Nisa, DJ'lik yapabileceği ödülü kaybettiği için üzülen Cemal Can için boyalarla DJ masası çizdi
Yunanistan'ın '19 Mayıs 1919' açıklamalarına Türkiye'den çok sert tepki: Tarihinizle yüzleşin
Yunanistan'ın "19 Mayıs 1919" açıklamalarına Türkiye'den çok sert tepki: Tarihinizle yüzleşin
Çin, vahşi hayvan üretimini durduran çiftçilere para ödeyecek
Çin, vahşi hayvan üretimini durduran çiftçilere para ödeyecek
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Meral Akşener Ekrem İmamoğlu Bekir Pakdemirli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Sinan Özen Acun Ilıcalı Şahan Gökbakar Ferzan Özpetek
Spor Neymar İlhan Cavcav Sergen Yalçın Malcolm Thomas Robert Prosinecki
Daha Fazla Kadın 19 Mayıs Türk Lirası Çin Halk Cumhuriyeti
Şu an buradasınız: Kamp, karavan ve bungalov tesislerine yoğun talep - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 20.5.2020 10:51:39. #1.14#
title