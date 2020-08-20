Kamp Karavan Turizmi Saha Çalışmaları Karabük etabı tamamlandı Karadeniz bölgesinin tarihi, kültürel ve tabiat güzelliklerini tanıtmak amacıyla Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı (BAKKA), Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı (KUZKA) ve Ulusal Kamp ve Karavan Federasyonu iş birliğinde TR81 ve TR82 bölgelerinde kamp ve...

Karadeniz bölgesinin tarihi, kültürel ve tabiat güzelliklerini tanıtmak amacıyla Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı (BAKKA), Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı (KUZKA) ve Ulusal Kamp ve Karavan Federasyonu iş birliğinde TR81 ve TR82 bölgelerinde kamp ve karavan alanlarının tespit ve değerlendirme çalışmaları hız kesmeden devam ediyor.

Ulusal Kamp ve Karavan Federasyonu üyeleri 9 Ağustos tarihinde Çankırı'dan başladıkları çalışmaya Bartın ve Karabük etabıyla devam etti.

Saha çalışması kapsamında, Karabük'te; Tokatlı Kanyonu, Kristal Teras, Safranbolu Tarihi Çarşı, Yenice Şeker Kanyonu, Yenice Ihlamur Teras, Gökçebey Süzek Macera Parkuru ve Devrek Baston Müzesi ziyaret edildi.

Bartın, Karabük ve Zonguldak illerinde yapılacak çalışma kapsamında, bölgenin karavan turizminin uygun alanları tespitinin yanı sıra bölgenin önemli turizm noktaları ziyaretçilere tanıtılmış olacak. - KARABÜK

Kaynak: İHA