Kamp Karavan Turizmi projesi saha ekibi Bartın'da Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı (BAKKA) tarafından "Kamp Karavan Turizmi" saha çalışmalarının Bartın'da devam ettiği bildirildi.

Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı (BAKKA) tarafından "Kamp Karavan Turizmi" saha çalışmalarının Bartın'da devam ettiği bildirildi.

Kalkınma Ajansı'ndan yapılan açıklamada, Karadeniz Bölgesi'nin tarihi, kültürel ve tabiat güzelliklerini tanıtmak amacıyla Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı, Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı ve Ulusal Kamp ve Karavan Federasyonu iş birliğinde TR81 ve TR82 bölgelerinde kamp ve karavan alanlarının tespit ve değerlendirme çalışmaları başlatıldığı kaydedildi.

Çalışmaların 9 Ağustos tarihinde Çankırı'dan başladığının ifade edildiği açıklamada şunlar kaydedildi: "Çalışma, Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı Uzmanlarından Irmak Şarkir ve Bartın İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünden katılan rehberler eşliğinde Bartın'da devam ediyor. Bartın, Karabük ve Zonguldak illerinde yapılacak çalışma kapsamında, bölgenin karavan turizminin uygun alanları tespitinin yanı sıra bölgenin önemli turizm noktaları ziyaretçilere tanıtılmış olacak."

Kaynak: AA