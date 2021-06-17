Kamp çadırları sezon açılmasına rağmen talep görmüyor
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Kamp çadırları sezon açılmasına rağmen talep görmüyor

Kamp çadırları sezon açılmasına rağmen talep görmüyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Yaz aylarının gelmesiyle birlikte her sene yapılan kamp festivallerinin pandemi nedeniyle yasak olması, çadır satışlarını düşürdü.

Yaz aylarının gelmesiyle birlikte her sene yapılan kamp festivallerinin pandemi nedeniyle yasak olması, çadır satışlarını düşürdü.

Havaların ısınmasıyla birlikte kampa gitmek isteyen ve gençlik festivallerine katılmak isteyen bazı vatandaşlar, kamp çadırlarına geçtiğimiz senelerde yoğun talep gösteriyorlardı. Bu sene pandemi nedeniyle kamp kurulan festivallerin yasak olması, çadır satışlarını olumsuz yönde etkiledi. Dolar ve Euro kurlarındaki hareketlenmelerle birlikte artan çadır fiyatları da satışların düşmesinde etkili oldu.

"Sattığımız malı yerine koymakta zorluk çekiyoruz"

Eskişehir'de kamp malzemeleri satışı yapan Murat Karakaya, festivallerin yapılamasıyla birlikte kamp çadırları satışlarının düştüğünü söyledi. Çadırların Dolar ve Euro'nun artmasıyla fiyatlarının pahalı olması da satışları olumsuz yönde etkilediğini dile getiren Karakaya, "Çadırlarımız dolar ve Euro bazında geldiği için satış fiyatları yükseldi. O yüzden talep var, arz yok. Stokta tuttuklarımızı sattık, ama fiyat pahalı olduğu için sattığımız malı yerine koymakta zorluk çekiyoruz. 200 liraya sattığımız çadırı şu an kendimiz 200 liraya alıyoruz. Festivallerde yasak olduğu için gençlere çadır satamıyoruz. Bu sebeple de çadır satışları düşmüş durumda. Genelde 3-4 kişilik aile için uygun çadırlar rağbet görüyor Pandemi döneminde birçok esnaf olumsuz yönde etkilenirken bizim işlerimiz artmıştı. Şehirde durmak istemeyen ve su kenarlarında yerleri olan vatandaşlar çadırlara talep gösterdi. Örneğin vatandaş balığa günübirlik gideceğine 1-2 gün kalmalı gitti. Onun için de çadırları tercih ettiler. Çadır kamp alanlarının giriş ücretleri 15-20 lira iken birden 40-50 liralara yükseldi. Tabi ki de onlarda haklı neticede yılda 4-5 ay para kazanıyorlar. Genelde 3-4 kişilik aile için uygun çadırlar rağbet görüyor" diye konuştu. - ESKİŞEHİR

Kamp çadırları sezon açılmasına rağmen talep görmüyor
Kamp çadırları sezon açılmasına rağmen talep görmüyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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