SAFRANBOLU, KARABÜK (İHA) - Kamp atıp Piknik yaparken yanlarına yanaşan Tilkiyi elleriyle beslediler

Kızarttıkları ekmeği Tilkiyle paylaşıp, hayvan sevgisine dikkat çektiler

KARABÜK - Karabük'te arkadaşı ile birlikte Sarıçiçek dağına kamp atarak piknik yapan bir kişi yanlarına gelen Tilki'yi dakikalarca elleriyle beslediler.

Arkadaşı Ahmet Yanar ile birlikte Safranbolu'ya bağlı Sarıçiçek dağına kamp atan Erdoğan Kovancı, yaktıkları ateş karşısında çaylarını içtikleri sırada bir anda yanlarına tilki geldi. İki arkadaşın şaşkın bakışları altında yanlarına yanaşan ve aç kalan tilkiyi Kovancı yanında bulunan ekmekle dakikalarca besledi. O anları hem kayda alan hem de sosyal medya hesaplarından canlı yayın yapan iki arkadaş, verdiği ekmekleri yiyen tilki, korkusuzca yanlarına yanaşarak yiyecek beklemesi ise dikkat çekti.

Yaşanan o anları kayda alan Ahmet Yanar, " Elimizden tilki yemek yiyor. Yanımızda yiyor. Yeter ki dost canlısı olun, doğa zaten dost. Doğada hayvanlar insanlardan çekinmiyor. Bizler hal ve hareketlerimize dikkat edersek candan davranırsak onlar sizden kaçmıyor. Burası bakir bir bölge. Biraz önce ayı gördük. Ormanın derinlikleri çok güzel diyerek" ifadelerde bulundu.

Kovancı ise, bir yandan tilki ile özçekim yapıp, bir taraftan da kızartılmış ekmekle tilkiyi besleyerek, " Doğaya çıkan bazı avcılar da bu tilki kardeşlerimize ateş ediyorlar. Yanımıza gelip bizden yiyecek bekliyor" diyerek duygularını ifade etti.