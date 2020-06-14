Kamp alanları çadır ve karavanlarla doldu
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Kamp alanları çadır ve karavanlarla doldu

Kamp alanları çadır ve karavanlarla doldu Karavan tutkunları huzurlu tatil için Kocaeli'nin doğal güzelliklerine sürdü Korona virüsten korunarak hafta sonu tatilini değerlendirmek isteyen vatandaşlar, karavanları ve çadırları ile Kocaeli'de bulunan kamp alanında yoğunluk oluşturdu.

14.06.2020 16:06 | Son Güncelleme: 14.06.2020 16:12

Kamp alanları çadır ve karavanlarla doldu

Karavan tutkunları huzurlu tatil için Kocaeli'nin doğal güzelliklerine sürdü

KOCAELİ - Korona virüsten korunarak hafta sonu tatilini değerlendirmek isteyen vatandaşlar, karavanları ve çadırları ile Kocaeli'de bulunan kamp alanında yoğunluk oluşturdu. İlk kez kamp deneyimi yaşayan vatandaşlar, doğa ile iç içe olmanın tadını çıkartıyor.

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde bulunan Avrupa'nın en büyük doğal yaşam parkı Ormanya'da bulunan karavan ve kamp alanı, korona virüs nedeni ile karavan ve kamp çadırlarına ilginin artması ile tatilcilerle doldu. Hafta sonu tatilini korona virüsten korunarak il dışında geçirmek isteyen vatandaşlar, Kocaeli'deki kamp alanlarına adeta akın etti. Kartepe ilçesindeki Ormanya Doğal Yaşam Parkı'na da farklı illerden gelen vatandaşlar karavanları ve kurdukları çadırlarda hafta sonu tatillerinde doğanın tadını çıkartıyorlar. Kamp alanında vatandaşların düzenli olarak ateşleri ölçülerek, hijyen konusunda bilgilendirmelerde bulunuluyor. Vatandaşlar, doğal yaşam parkı bünyesinde bulunan ve tüm hizmetlerden ücretsiz faydalanılan kamp alanında korona virüsten korunarak tatil yaptıklarını söyledi. Bazı vatandaşlar ise korona virüsten korunarak için ilk kez kamp yaptıklarını belirtti.

"Kamp yapmak hayalimizdi"

Ankara'dan 3 günlük plan yaparak hafta sonu tatilini geçirmek için karavanı ile Kocaeli'ye geldiğini söyleyen Berkan Seferoğlu, "Daha önce bir eğitim esnasından burayı gezmiştik. Çok sevmiştik. Burada bir kamp alanı olduğunu öğrenmiştik. Bizim de hep kamp yapmak hayalimizdi. 3 günlük bir plan yaptık. Güzel oldu, dün akşam geldik. Her şey yolunda. Karavan kamp yerlerinde her şey mesafeli olduğu için burada risk sadece ortak kullanım alanlarında oluyor. Oralarda da dikkatli olmaya çalışıyoruz. Süreçte karavan ile ilgili çok şey duyduk. Biz de bu süreç öncesi bir karavan aldık. Şu anda tatilimiz süper geçiyor. Dün akşam Ankara'dan geldik, 3 günlük bir planımız var. Biz Ankara'dan mı geldiniz diye soruyorlar. Bir ablamız da şimdi yolda, bize katılacak. Çok güzel geçiyor" dedi.

"Çocuklar evde çok bunaldılar"

Çocuklarının evde bunaldıkları için ilk kez kamp yaptıklarını söyleyen İlknur Ertuğrul, "İstanbul'dan geliyoruz. Çocuklar evde çok bunaldılar. Otellerdeki korona virüs riski malum olduğu için biz de kamp yapalım dedik. İlk deneyimimiz. Çok eğlenceli geçiyor, beğendik. Bundan sonra da tercih edeceğiz. Dün akşam geldik. İlk kamp deneyimimiz güzel. Çocuklar ilk başta biraz tedirgin oldu. Oğlum, 'Anne, gece kurt gelir mi' falan dedi. Eğlenceli geçiyor. Korona virüs her şeyi etkilediği gibi bizi de etkiledi, ilk kamp deneyimimizi yaşamış olduk. Burayı çok beğendim. Daha önce gezmek için gelmiştik. İstanbul'a yakın diye ilk tercihimiz oldu. Budan sonra da tercih ederiz" diye konuştu.

"Burada herkesten uzaktayız, korunuyoruz"

Ailesi ile birlikte kamp yapmak için İstanbul'dan gelen Abdullah Ertuğrul ise "İlk deneyimiz. Hem çocuklar doğa ile ilgili deneyim kazansınlar istedik. Bundan sonra da devamı olacak. Kampa dair birçok şeyi biliyoruz, çevremizde kamp yapanlar, karavanları olanlar var. Bir zorluk çekmedik, güzel geçti. Burada herkesten uzaktayız, korunuyoruz. Sağlıkçı arkadaşlar da sürekli gelip ateşimizi ölçüyorlar. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne bu imkanlar için teşekkür ediyoruz. Biz İstanbulluyuz, böyle imkanlar göremiyoruz. Ormanya muhteşem yer. Bütün kamp yapmak isteyenlere tavsiye ediyorum" şeklinde konuştu.

Kamp alanları çadır ve karavanlarla doldu

Kaynak: İHA

Manşet

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