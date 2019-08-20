Kamıştan tekne Mısır'a gitmek için Boğaz'dan ayrıldı -2

20.08.2019 22:31

ALMAN arkeolog ve araştırmacı Domonique Görlitz, eski Mısırlı denizcilerin Karadeniz 'e ulaştığını kanıtlamak için kamıştan yapılan tekne ile Bulgaristan 'dan, Mısırın İskenderiye Limanı'na 3 bin kilometre yol kat edecek. Kamış teknesiyle 2 gün önce yola çıkan Görlitz, İstanbul'da 1 gece konakladıktan sonra İstanbul Boğazından geçip Marmara Denizine açıldı.





Alman arkeolog ve araştırmacı Domonique Görlitz, Antik Yunan tarihçi ve yazar Herodot'un bir yazısında bahsettiği '4 bin yıl önce eski Mısırlı denizcilerin gemiyle Karadeniz'e ulaştıkları' iddiasını doğrulamak amacıyla Bulgaristan'dan, Mısır'ın İskenderiye kentine deniz yoluyla yolculuğa karar verdi. Domonique Görlitz ve ekibi bu amaçla, Bulgaristan'ın Beloslav Gölü'nde eski Mısırlı denizcilerin kullandığı tipte, 23 metre uzunluğunda bir kamış teknesi inşa etti. Teknenin yapımında, Bolivya'daki Titicaca Gölü'nden getirtilen Totora kamışı ve ağaç kullanıldı. Teknede, Görlitz'in yanı sıra Almanya, ABD, Bulgaristan, Bolivya ve Hollanda'dan olmak üzere 12 kişilik mürettebat yer alıyor.





3 BİN KM YOL GİDECEK





Teknenin inşasının bitmesinin ardından, arkeolog Domonique Görlitz ile ekibi, 17 Ağustos'ta, İskenderiye'ye gitmek üzere Varna Limanı'ndan hareket etti. Abore 4 ismi verilen Alman bayraklı tekne dün saat 18.30 sıralarından Karadeniz'den İstanbul Boğazı'na giriş yaptı. Kamış tekne bir gece Rumeli Fenerinde bekledikten sonra bugün saat 17.00 sıralarında hareket etti. Kıyı Emniyeti botlarının da eşlik ettiği kamış teknesi İstanbul Boğazından geçerek Marmara Denizine açıldı. Çanakkale Boğazından da geçecek olan tekne Yunanistan'ın Atina kentine ulaşacak. Girit Adasına da uğrayacak olan kamış teknesi 3 bin kilometre yol kat edip Mısırın İskenderiye Kentine ulaşmayı planlıyor.





'BARIŞ İÇİN YOLCULUK'





Varna Arkeoloji Müzesinde Teodor Rokov "Bu yolculuğun sloganı olarak da 'Barış İçin Yolculuk' Karadeniz'de mevcut politik durumun gergin olduğu ve bu kamış teknesinin tüm denizlerde mükemmel bir barış elçisi olabileceğini ifade etti.

Kaynak: DHA

- İstanbul