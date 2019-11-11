Kamışlı kent merkezinde 3 ayrı patlama meydana geldi
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Kamışlı kent merkezinde 3 ayrı patlama meydana geldi

Mardin'in Nusaybin ilçesi karşısında bulunan Haseke'ye bağlı Kamışlı kent merkezinde 3 ayrı patlama sesi duyuldu.

11.11.2019 17:06 | Son Güncelleme: 11.11.2019 17:11
Kamışlı kent merkezinde 3 ayrı patlama meydana geldi

'in ilçesi karşısında bulunan Haseke'ye bağlı Kamışlı kent merkezinde 3 ayrı patlama sesi duyuldu.


Edinilen bilgilere göre, Kamışlı kent merkezinde saat 15.30 sıralarında peş peşe 3 ayrı patlama sesi duyuldu. Patlama sesleri Nusaybin'den duyulurken bölgeden dumanlar yükseldiği görüldü. Yerel kaynaklar, Kamışlı kent merkezinde 3 bomba yüklü aracın infilak ettiğini ve çok sayıda yaralı olduğunu bildirdi. - MARDİN

Kaynak: İHA
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