Kamışlı ileri gelenlerinden pyd militanlarına 'terk edin' çağrısı

Kamışlı ileri gelenlerinden pyd militanlarına 'terk edin' çağrısı

Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu (SMDK), Kamışlı kentinin önde gelenlerinin, sivillerin güvenliği için PYD'nin şehri terk etmeleri için bir bildiri yayımladığını duyurdu.

11.10.2019 17:24
Kamışlı ileri gelenlerinden pyd militanlarına 'terk edin' çağrısı

Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu (SMDK), Kamışlı kentinin önde gelenlerinin, sivillerin güvenliği için PYD'nin şehri terk etmeleri için bir bildiri yayımladığını duyurdu.

SMDK, Suriye'nin kuzeyindeki Kamışlı kentinin önde gelenleri tarafından yayımlanan bildiride, PYD terör örgütü militanlarına kent merkezini boşaltma ve Türkiye topraklarına roket fırlatmaya son verme çağrısının yapıldığı belirtildi. Ayrıca bildiride, Kamışlı sakinlerinin kentten göç etmeye başladığına ve civardaki köylerde bulunan okullara sığındığına da değinildi.


Kaynak: DHA
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