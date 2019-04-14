Kamışlı'daki Teröristlerin Tünel İnşası Sürüyor
MARDİN'in Nusaybin ilçesine komşu Suriye'nin Haseke kentine bağlı Kamışlı ilçesindeki PKK/YPG'li teröristlerin, kazdıkları hendeklere 'U' şeklinde beton bloklarla tünel yapımı sürüyor.
MARDİN'in Nusaybin ilçesine komşu Suriye'nin Haseke kentine bağlı Kamışlı ilçesindeki PKK/YPG'li teröristlerin, kazdıkları hendeklere 'U' şeklinde beton bloklarla tünel yapımı sürüyor.
Nusaybin'in karşısında bulunan Suriye'nin Haseke kentine bağlı Kamışlı ilçesinde PKK/YPG'li teröristler, kış aylarında hendek kazdı. Teröristler, daha sonra kazdıkları hendeklere 'U' şeklindeki beton bloklarla tünel yapmaya başladı. TIR'larla bölgeye bırakılan 'U' şeklindeki beton bloklar, ters olarak yan yana dizilip, tünel haline getirilerek, üzerleri iş makineleriyle toprakla örtülüyor. Teröristlere gönderilen beton blokların, hendeklere yerleştirilmeye devam edildiği Nusaybin'den görüldü.
- Mardin
Kaynak: DHA