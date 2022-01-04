KAMIŞLI'DAKİ HAVAALANINA ESAD REJİMİNE AİT KARGO UÇAĞI İNDİ - Haberler
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KAMIŞLI'DAKİ HAVAALANINA ESAD REJİMİNE AİT KARGO UÇAĞI İNDİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

SURİYE'nin Kamışlı kentinde havaalanına Esad rejimine ait kargo uçağı indi.

NUSAYBİN, MARDİN (DHA) - SURİYE'nin Kamışlı kentinde havaalanına Esad rejimine ait kargo uçağı indi. Uçaktan, askeri malzemelerin indirildiği belirtildi.

Mardin'in Nusaybin ilçesine komşu Suriye'nin Kamışlı kenti havaalanına dün akşam saatlerinde Esad rejimine ait kargo uçağı indi. Rus yapımı Ilyushin Il-76T model kargo uçağının rejim askerlerine malzeme taşıdığı bildirildi. Uçak, Nusaybin'den de görüldü. Kanat uzunluğu nedeniyle kuleye yanaşamayan uçaktaki malzemeler, pistte indirildi. Uçak malzemelerin indirilmesinin ardından yeniden havalandı.

Kamışlı, rejim ve PKK/YPG'li teröristlerin kontrolünde bulunuyor.

KAMIŞLI'DAKİ HAVAALANINA ESAD REJİMİNE AİT KARGO UÇAĞI İNDİ

KAMIŞLI'DAKİ HAVAALANINA ESAD REJİMİNE AİT KARGO UÇAĞI İNDİ

KAMIŞLI'DAKİ HAVAALANINA ESAD REJİMİNE AİT KARGO UÇAĞI İNDİ

KAMIŞLI'DAKİ HAVAALANINA ESAD REJİMİNE AİT KARGO UÇAĞI İNDİ

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