Kamışlı'da YPG/PKK'lıların havan topu atışı kameraya yansıdı

12.10.2019 09:50

Mardin'in Nusaybin ilçesine komşu olan Suriye'nin Kamışlı kentinden YPG/PKK'lı teröristler tarafından yapılan havan topu atışı kameraya yansıdı.

Suriye'nın kuzeyinde bulunan Kamışlı kentinde, Türkiye sınırına 1,5 km mesafede bulunan bir çocuk parkında konuşlanan YPG/PKK'lı teröristler tarafından saat 15.30 sıralarında havan topu atışı gerçekleştirildi. Teröristlerin havan topu atışı kameraya yansıdı.

(İHA)

Kaynak: İHA