Kamışlı'da Teröristler, Tünel İnşasını Sürdürüyor

MARDİN'in Nusaybin ilçesine komşu Suriye'nin Kamışlı ilçesindeki PKK/YPG'li teröristlerin, kazdıkları hendeklere 'U' şeklinde beton bloklarla tünel yapımı sürüyor.

Nusaybin'in karşısında bulunan Suriye'nin Haseke kentine bağlı Kamışlı ilçesinde PKK/YPG'li teröristler, kış aylarında hendek kazdı. Teröristler, daha sonra kazdıkları hendeklere 'U' şeklindeki beton bloklarla tünel yapmaya başladı. TIR'larla Kamışlı'ya getirilen 'U' şeklindeki beton bloklar, ters olarak yan yana dizilip, tünel haline getirilerek, üzerleri iş makineleriyle toprakla örtülüyor. Teröristlere gönderilen beton blokların, hendeklere yerleştirilmeye devam edildiği bugün de Nusaybin'den görüldü.

- Mardin

Kaynak: DHA