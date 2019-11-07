Kamışlı'da Rus uçağı hareketliliği gece de sürdü (2)
UÇAK HAREKETLİLİĞİ BU AKŞAM DA DEVAM ETTİSuriye'nin Kamışlı kentindeki havaalanında, dün yaşanan Rus uçak hareketliliği, bu akşam da devam etti.
07.11.2019 22:01 | Son Güncelleme: 07.11.2019 22:01
UÇAK HAREKETLİLİĞİ BU AKŞAM DA DEVAM ETTİ
Suriye'nin Kamışlı kentindeki havaalanında, dün yaşanan Rus uçak hareketliliği, bu akşam da devam etti. Suriye rejimi kontrolündeki havaalanına Rus kargo uçağının iniş ve kalkışı Mardin'in Nusaybin ilçesinden görüntülendi.
Kaynak: DHA