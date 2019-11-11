Kamışlı'da Rus uçağı hareketliliği
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Kamışlı'da Rus uçağı hareketliliği

SURİYE'nin Kamışlı kentindeki havaalanında Rus kargo uçağının inişi ve kalkışı, Mardin'in Nusaybin ilçesinden görüntülendi.

11.11.2019 16:24 | Son Güncelleme: 11.11.2019 16:24
Kamışlı'da Rus uçağı hareketliliği

SURİYE'nin Kamışlı kentindeki havaalanında Rus kargo uçağının inişi ve kalkışı, 'in ilçesinden görüntülendi.

Mardin Nusaybin'in karşısında yer alan Kamışlı'da, rejim kontrolündeki havaalanında 23 Ekim'de başlayan Rus kargo uçağı hareketliliği, bugün de sürdü. Kamışlı'da bulunan havaalanındaki Rus kargo uçağının öğle saatlerinde iniş ve kalkışı, Nusaybin'den görüntülendi.


Kaynak: DHA
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