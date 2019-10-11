Kamışlı'da patlama

Kamışlı'da patlama

Suriye'nin Kamışlı ilçesinde bombalı araçla saldırı düzenlendi.

11.10.2019 17:10
Kamışlı'da patlama

Suriye'nin Kamışlı ilçesinde bombalı araçla saldırı düzenlendi. Saldırıda çok sayıda ölü ve yaralı olduğu belirtiliyor.

Mardin'in Nusaybin ilçesi karşısında bulunan Kamışlı ilçesinde teröristler bombalı araçla saldırı düzenledi. Yerel medya, Münir Habip caddesinde meydana gelen patlama sonucunda çok sayıda ölü ve yaralı olduğunu bildirdi.

Görüntü Dökümü

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-Patlama bölgesinden görüntüler-Yanan ve hasar gören araçların görüntüleri

-Detaylar


Kaynak: DHA
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