Kamışlı'da eş zamanlı 3 bombalı saldırı: 6 ölü, 22 yaralı
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Kamışlı'da eş zamanlı 3 bombalı saldırı: 6 ölü, 22 yaralı

Suriye'nin Haseki kentine bağlı Kamışlı'da, eş zamanlı meydana gelen 3 bombalı saldırıda 6 sivil hayatını kaybetti, en az 22 kişi de yaralandı. Kanlı eylemleri henüz üstlenen olmadı.

11.11.2019 23:31 | Son Güncelleme: 11.11.2019 23:31
Kamışlı'da eş zamanlı 3 bombalı saldırı: 6 ölü, 22 yaralı

'nin Haseki kentine bağlı Kamışlı'da, eş zamanlı meydana gelen 3 bombalı saldırıda 6 sivil hayatını kaybetti, en az 22 kişi de yaralandı.


İki bomba yüklü araç ve bir motosiklet, kalabalık bir pazar yeri ile okul ve kiliselerin bulunduğu alanda infilak etti. Patlamanın kuvvetiyle çevre binalar hasar gördü, alev alan araçlara itfaiye ekipleri müdahale etti. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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