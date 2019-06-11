Kamışlı'da çıkan yangın ekinlere sıçradı

Kamışlı'da çıkan yangın ekinlere sıçradı

Mardin'in Nusaybin ilçesi karşısında bulunan Suriye'nin Kamışlı kentinde kuru otların tutuşmasıyla başlayan yangın ekinlere sıçradı.

Kamışlı'da çıkan yangın ekinlere sıçradı

Mardin'in Nusaybin ilçesi karşısında bulunan Suriye'nin Kamışlı kentinde kuru otların tutuşmasıyla başlayan yangın ekinlere sıçradı.

Edinilen bilgilere göre, Kamışlı'da bulunan Esed rejimine bağlı havaalanına yakın bölgede bulunan kuru otların tutuşmasıyla yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle yangın kısa sürede büyüyerek henüz biçilmemiş ekinlerine sıçradı. Nusaybin sınırına uzak bir bölgede Kamışlı'nın güney tarafından çıkan yangına sivil halkın traktörlerle söndürme çalışmaları yaptığı görüldü.

Yaklaşık iki saat süren yangın şehrin güneyine doğru ilerlerken söndürme çalışmalarının yetersiz olduğu gözlendi. - MARDİN

Kaynak: İHA
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