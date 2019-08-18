Kamışlı'da bombalı araçla saldırı: 1 terörist öldü
Suriye'nin kuzeyindeki Kamışlı ilçesinde terör örgütü YPG/PKK'ya ait silahlı eğitim merkezinin önünde bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda 1 teröristin öldüğü, 2 teröristin yaralandığı belirtildi.
Suriye'nin kuzeyindeki Kamışlı ilçesinde terör örgütü YPG/PKK'ya ait silahlı eğitim merkezinin önünde bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda 1 teröristin öldüğü, 2 teröristin yaralandığı belirtildi.
Haseke'nin Kamışlı ilçesinde YPG/PKK'nın silahlı eğitim merkezinin önünde bomba yüklü araç infilak ettirildi. Saldırıda 1 teröristin öldüğü, 2 teröristin de yaralandığı belirtildi.
Saldırıyı DEAŞ terör örgütü üstlendi. - KAMIŞLI