Kamışlı'da bombalı araçla saldırı: 1 terörist öldü

Kamışlı'da bombalı araçla saldırı: 1 terörist öldü

Suriye'nin kuzeyindeki Kamışlı ilçesinde terör örgütü YPG/PKK'ya ait silahlı eğitim merkezinin önünde bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda 1 teröristin öldüğü, 2 teröristin yaralandığı belirtildi.

18.08.2019 16:37
Kamışlı'da bombalı araçla saldırı: 1 terörist öldü

Suriye'nin kuzeyindeki Kamışlı ilçesinde terör örgütü YPG/PKK'ya ait silahlı eğitim merkezinin önünde bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda 1 teröristin öldüğü, 2 teröristin yaralandığı belirtildi.

Haseke'nin Kamışlı ilçesinde YPG/PKK'nın silahlı eğitim merkezinin önünde bomba yüklü araç infilak ettirildi. Saldırıda 1 teröristin öldüğü, 2 teröristin de yaralandığı belirtildi.

Saldırıyı DEAŞ terör örgütü üstlendi. - KAMIŞLI

Kaynak: İHA
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