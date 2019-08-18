Kamışlı'da bomba yüklü otomobil infilak etti: 3 ölü, 1 yaralı
MARDİN'in Nusaybin ilçesi karşısında yer alan, Suriye'nin Kamışlı ilçesinde, bomba yüklü otomobilin infilak etti.
18.08.2019 10:38
MARDİN'in Nusaybin ilçesi karşısında yer alan, Suriye'nin Kamışlı ilçesinde, bomba yüklü otomobilin infilak etti. Saldırıyı düzenleyen kişi ile YPG'li 2 terörist öldü, 1 kişi de yaralandı.
Nusaybin ilçesinin karşısında bulunan, Suriye'nin Kamışlı kentindeki terör örgütü YPG'lilerin olduğu noktada, bu sabah bomba yüklü otomobil infilak etti. Patlatamada, YPG'li 2 terörist ile bombalı araçta bulunan kişi öldü, 1 kişi de yalandı. Patlamanın ardından Nusaybin'den yoğun silah sesleri duyuldu.
Nusaybin ilçesinin karşısında bulunan, Suriye'nin Kamışlı kentindeki terör örgütü YPG'lilerin olduğu noktada, bu sabah bomba yüklü otomobil infilak etti. Patlatamada, YPG'li 2 terörist ile bombalı araçta bulunan kişi öldü, 1 kişi de yalandı. Patlamanın ardından Nusaybin'den yoğun silah sesleri duyuldu.
Kaynak: DHA