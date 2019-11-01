Kamışlı'da binaya Suriye bayrağı asıldı

Kamışlı'da binaya Suriye bayrağı asıldı

MARDİN'in Nusaybin ilçesinin karışında bulunan, terör örgütü YPG kontrolündeki Suriye'nin Kamışlı kentinde, binaya Suriye bayrağı asıldı.

01.11.2019 23:24
Kamışlı'da binaya Suriye bayrağı asıldı

MARDİN'in Nusaybin ilçesinin karışında bulunan, terör örgütü YPG kontrolündeki Suriye'nin Kamışlı kentinde, binaya Suriye bayrağı asıldı.

Terör örgütü YPG mensuplarının sözde karakol olarak kullandığı Kamışlı'daki binaya, Suriye bayrağı asıldığı görüldü. Mardin'in Nusaybin ilçesinden görüntülenen binada, rejim ordusuna mensup olduğu sanılan askerlerin bulunduğu gözlendi. 


Kaynak: DHA
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