Kamışlı'da askeri hareketlilik

MARDİN - Mardin'in Nusaybin sınırına komşu Suriye'nin Kamışlı kentinden diğer kentlere tırlarla askeri sevkiyat yapılmaya devam ediliyor.

Yaklaşık bir kilometre uzunluğundaki TIR konvoyununda kapalı kasalı TIR'larla askeri araçlar ve tezatların yüklü olduğu tahmin edilirken konvoyda çıplak gözle görünür şekilde TIR'ların üzerinde zırhlı personel taşıyıcı, çok sayıda pikap kamyonetler ve ambulanslar bulunduğu gözlemlendi.

Gece saatlerinde yapılan sevkiyat Nusaybin'den görülürken bazı noktalarda elektrik kesintileri uygulandığı görüldü.