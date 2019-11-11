Kamışlı'da art arda patlamalar: 3 ölü, 5 yaralı
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Kamışlı'da art arda patlamalar: 3 ölü, 5 yaralı

Suriye'nin Kamışlı şehrinde 3 ayrı bombalı araçla saldırı düzenlendi.

11.11.2019 17:22 | Son Güncelleme: 11.11.2019 17:22
Kamışlı'da art arda patlamalar: 3 ölü, 5 yaralı

'nin Kamışlı şehrinde 3 ayrı bombalı araçla saldırı düzenlendi. Saldırılarda, 3 kişinin hayatını kaybettiği, 5 kişinin ise yaralandığı belirtildi.

 

Suriye'nin resmi ajansı SANA'nın haberine göre, Suriye'nin Kamışlı şehrinde 3 ayrı bombalı araçla saldırı düzenlendi. Saldırılarda 3 sivilin hayatını kaybettiği, 5 kişinin ise yaralandığı duyuruldu. 2 patlamanın Al-Wehda Sokağı'nda, diğer patlamanın ise Kamışlı'nın merkezinde meydana geldiği belirtildi.


Kaynak: DHA
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