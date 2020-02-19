Kamışlı'da ABD zırhlı aracı, Ruslara ait zırhlı aracın önüne kırdı
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Kamışlı'da ABD zırhlı aracı, Ruslara ait zırhlı aracın önüne kırdı

Suriye'nin kuzeyinde yer alan Kamışlı'da ABD askerleri kullandıkları zırhlı aracı Ruslara ait zırhlı aracın önüne kırdı.

19.02.2020 23:58 | Son Güncelleme: 19.02.2020 23:58
Kamışlı'da ABD zırhlı aracı, Ruslara ait zırhlı aracın önüne kırdı

'nin kuzeyinde yer alan Kamışlı'da ABD askerleri kullandıkları zırhlı aracı Ruslara ait zırhlı aracın önüne kırdı.


Suriye'nin kuzeyinde yer alan Kamışlı'nın doğusundaki uluslararası yolda ABD askerleri, kullandıkları zırhlı aracı Ruslara ait zırhlı aracın önüne kırdı. Yaşanan olay arabasıyla yoldan geçen bir vatandaş tarafından kaydedildi. - KAMIŞLI

Kaynak: İHA
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