Kamil usta aylar sonra nihayet işinin başında Kütahya'da 65 yaş üstüne çalışma izninin verilmesinin ardından 75 yaşındaki kalaycı ustası, dükkanını açmanın mutluluğunu yaşadı.

Kütahya'da 65 yaş üstüne çalışma izninin verilmesinin ardından 75 yaşındaki kalaycı ustası, dükkanını açmanın mutluluğunu yaşadı.

Kentin son kalaycısı olan Kamil Pöğe, Korona virüs (Covid-19) salgını sesebiyle 2,5 aydır Paşam Sultan Mahallesi'ndeki iş yerini açamadığını belirterek, kendisine bu fırsatı veren yetkililere teşekkür etti. Aylar sonra 250 derece sıcaklığın karşısına geçen Püğe, "Uzun bir aradan sonra iş yerime kavuştum. Ben Kütahya'da 60 yıldır kalaycılık yapıyorum. Kalaycılık baba mesleği. Kütahya'nın son kalaycısı da benim. İnşallah Korona virüs salgınını da yeneceğiz. Bize bu imkanı veren devlet büyüklerimize şükranlarımı sunuyorum" diye konuştu.

Teknolojinin ilerlemesi ile mesleğinin bitme noktasına geldiğini kaydeden Pöğe, "60 yıl boyunca gezmediğim ilçe köy kalmadı. Eskiden teknoloji olmadan işlerimiz gayet iyiydi, yoğundu. İş yoğunluğu yüzünden bazen tencereleri bir birine karıştırırdık. Kime ne verdiğimiz şaşırıyorduk. O zamanlar insanlar çok anlayışlılardı. Kalaycılık; bakırların ortaya çıktıktan sonra bir nevi bakırı tamamlama adına doğmuş bir meslek dalıdır. Kullanılan bakır eşyalar zamanla tabaka tutar, bu tabaka ve oksitlerden bakırı arındırıp herhangi bir zehirlenmeyi önlemek için doğan bir meslektir" ifadelerini kullandı. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA