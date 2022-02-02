Kâmil Önal, GEMİSANDER'de güven tazeledi

Gemi Geri Dönüşüm Sanayicileri Derneği (GEMİSANDER), olağan genel kurul toplantısını gerçekleştirdi. GEMİSANDER binasında yapılan genel kurul toplantısında, mevcut başkan Kamil Önal, tek aday olarak girdiği seçimlerde 2. kez başkan seçildi.

GEMİSANDER Olağan Genel Kurul Toplantısı, dernek binasında dernek üyelerinin yanı sıra denizcilik sektöründen paydaşların da katılımıyla yapıldı. Oy kullanan üyelerin tamamının desteğini alarak oybirliği ile 2. kez seçilen Başkan Kamil Önal, genel kurul sonrasında yaptığı teşekkür konuşmasında birlik ve beraberlik mesajı verdi. Kendisine duyulan güveni boşa çıkarmayacağının sözünü veren Önal, "Tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Bu birlik ve beraberliğimizin daim olmasını diliyorum. Yeni yönetim kurulumuz camiamıza hayırlı olsun" dedi.

Sadece Türkiye'nin değil, bütün dünyanın zor zamanlardan geçtiğine işaret eden Kamil Önal, gemi geri dönüşüm sektöründe faaliyet gösteren firma temsilcilerine "Daha çok çalışmalı, daha çok üretmeliyiz" çağrısında bulundu. GEMİSANDER'in Türkiye ekonomisine ve istihdama olan katkısının artarak devam edeceğinin altını çizen Önal, "Hepimiz sorumluluğumuzun bilincindeyiz. Güçlü ekonomi, güçlü Türkiye hedefiyle çalışmaya ve üretmeye devam edeceğiz" diye konuştu. Aliağa'da gemi geri dönüşüm sektörünün önemli bir istihdam kapısı olduğunun altını çizen Önal, pandemi ve dolar kurundaki dalgalanmalara rağmen personeline sahip çıkan gemi geri dönüşüm firmalarına ayrı ayrı teşekkür etti ve ekledi: "Zorluklarla geçen bir dönemde, milli dayanışma ruhuyla hareket ederek ülkemizin geleceği için çalışmaya devam edeceğiz."

"Tesislerimiz parmakla gösteriliyor"

Türkiye'nin gemi geri dönüşüm sektöründe dünyada bir numara olduğunu sözlerine ekleyen Kamil Önal, "Sadece üretim kapasitesinde değil çevre ve işçi sağlığı konusunda da bir numarayız. Yeniliklere ve modernizasyona verdiğimiz önemin karşılığını da alıyoruz. Öyle ki tesislerimiz dünyada 'örnek tesis' olarak parmakla gösteriliyor. Bunun da haklı gururunu yaşıyoruz" diye konuştu. Yönetimde şu isimler yer aldı: Kamil Önal, Cevdet Temurtaş, Fatih Pınar, Mesut Yolcu,Kadir Temurtaş, Murat Yetişir, Bülent Gökduman ve Muhammet Coşkun. - İZMİR