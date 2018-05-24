Kamil Ocak Stadı'nın Yerine "Millet Bahçesi"

Kamil Ocak Stadı'nın Yerine "Millet Bahçesi"

Geçtiğimiz aylarda yapılan açıklamayla cami yapılacağı belirtilen Gaziantep Kamil Ocak Stadının yerine yeşil alan yapılacak.

Kamil Ocak Stadı'nın Yerine

Geçtiğimiz aylarda yapılan açıklamayla cami yapılacağı belirtilen Gaziantep Kamil Ocak Stadının yerine yeşil alan yapılacak.

Bugün, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan Ak Parti seçim beyannamesinde yer aldı. Beyannamede Gaziantep'in merkezinde yer alan stadın yerine Millet Bahçesi yapılacağı yer aldı. - GAZİANTEP

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