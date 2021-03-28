Kamil Koç otobüsünde engelli yolcuya 'temizlik' yaptırıldı
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Kamil Koç otobüsünde engelli yolcuya 'temizlik' yaptırıldı

İhlas Haber Ajansı / YASİN ERDEM - Haberler | Güncel

- Kamil Koç otobüsünde engelli yolcuya 'temizlik' yaptırıldı Kamil Koç firması ile İstanbul'dan Bartın'a seyahat eden engelli kadın, çocuğu istifra edince muavinin tepkisiyle karşılaştı.

Şehirler arası yolculuk yapan otobüste, çocuğu istifra eden engelli kadına temizlik yaptırdılar
Şehirler arası yolculuk yapan otobüste, çocuğu istifra eden engelli kadına temizlik yaptırdılar
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- Kamil Koç otobüsünde engelli yolcuya 'temizlik' yaptırıldı

BARTIN - Kamil Koç firması ile İstanbul'dan Bartın'a seyahat eden engelli kadın, çocuğu istifra edince muavinin tepkisiyle karşılaştı. "Burayı temizlemeden seni indirmeyiz" denilen kadına otobüste temizlik yaptırıldı.

Kamil Koç firmasına ait ve İstanbul'dan Bartın'a hareket eden otobüste yaşanan olayda, iddiaya göre, engelli bir kadın yolcunun çocuğu istifra etti. Bu durumu otobüste görevli muavine söyleyen kadın, aldığı cevapla neye uğradığını şaşırdı. Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde inecek olan kadın yolcuya, "Burayı temizlemeden seni indirmeyiz" denilerek otobüs hareket halindeyken temizlik yaptırıldı. Engelli kadının yaşadıkları ise bir başka yolcu tarafından cep telefonu ile kaydedildi. Kendisine yapılan baskı nedeniyle kadın utana sıkıla yerleri temizlerken, bu baskıcı uygulama otobüsteki diğer yolcuların da tepkisine neden oldu.

Yaşanan olayla ilgili firma yetkilileri açıklama yapmaktan kaçınırken, kadın yolcunun yaşadıkları ise onur kırıcı olarak ifade edildi.

Kamil Koç otobüsünde engelli yolcuya 'temizlik' yaptırıldı
Kamil Koç otobüsünde engelli yolcuya 'temizlik' yaptırıldı
Kamil Koç otobüsünde engelli yolcuya 'temizlik' yaptırıldı
Kamil Koç otobüsünde engelli yolcuya 'temizlik' yaptırıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / YASİN ERDEM

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