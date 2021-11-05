Kamil Kırbaş ve İbrahim Nişli, Kepez'de pistin tozunu attırdı

ANTALYA (Bültenler) - Manisa BBSK Motor Sporları takımı iki gün boyunca devam eden yarışlarda önemli başarılar elde etti.Sporcularımız İbrahim Nişli ve Kamil Kırbaş; ikişer kategoride birincilik, ikişer kategoride ikincilik elde ederken; Kamil Kırbaş 8.229 saniye ile Kepez Drag Pistinde, pist rekoru kırdı.

Antalya Kepez Drag Pisti'nde Türkiye Drag Şampiyonası 2'nci ve 3'üncü ayak yarışlarının heyecanı yaşandı. 13 ilden 100 sporcunun katıldığı yarışlarda Manisa Büyükşehir Belediyesporlu motor sporcularımız İbrahim Nişli ve Kamil Kırbaş, pistin tozunu attırdı. 2. Ayak yarışları kapsamında Manisa Büyükşehir Belediyesporlu Kamil Kırbaş, Pro Street Sınıfında birinci olurken; Süper Street Sınıfı yarışını ikincilikle tamamladı. Manisa BBSK'lı bir diğer sporcumuz İbrahim Nişli Street 750 Sınıfında birincilik elde ederken; Pro 300 Sınıfı yarışını ikincilikle tamamladı.

3. Ayak Yarışlarını da Boş Geçmediler

Manisa BBSK Motor Sporları takımı sporcularımız, 3. Ayak yarışlarını da boş geçmediler. Sporcumuz Kamil Kırbaş Pro Street Sınıfı yarışını birinci tamamlarken; Süper Street Sınıfı yarışını ikincilikle noktaladı. İbrahim Nişli de, Street 750 Sınıfı yarışında birinci gelirken, Pro 300 sınıfı yarışını ikincilikle tamamladı.

Pist Rekoru Sporcumuz Kamil Kırbaş'tan Geldi

Manisa Büyükşehir Belediyespor sporcusu Kamil Kırbaş, 8.229 saniye ile Kepez Drag Pistinin rekorunu kırarken, yarış sonunda sporcular kupalarını kaldırdı. Manisa BBSK Yönetim Kurulu Üyesi Velihan Yumrukaya da sporcularımızı Kepez Moto Drag Yarışlarında aldıkları başarılı sonuçlardan ötürü tebrik etti.

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