Galatasaray'ın İstediği Kamil Glik, Takımdan Ayrılık Kararı Aldı

Stoper arayışlarına tüm hızıyla devam eden Cim Bom'a müjde gibi haber... Adaylar arasında yer alan Kamil Glik'in, Monaco'dan ayrılmaya karar verdiği öne sürüldü.

Fransız basınında yer alan iddiaya göre, 30 yaşındaki Polonyalı stoper, zam talebi yönetim tarafından geri çevrildiği için ayrılık kararı aldı. Süreci yakından takip eden Sarı-Kırmızılı yöneticilerin, Kamil Glik'in maliyeti konusunda bir araştırma yapacağı öğrenildi. İlk olarak Türkiye'ye gelmeye sıcak bakıp bakmadığının öğrenilmesi adına oyuncunun menajeriyle temasa geçecek olan Galatasaray, ardından Monaco'nun nabzını yoklayacak.

GEÇEN SEZON KONTRAT YENİLEDİ

Kamil Glik'in kulübüyle 2021 yılına kadar sözleşmesi var. Üstelik mukavelesi daha geçen sezon başında yenilenmişti. Monaco formasıyla 2017-2018 sezonunda tam 48 resmi maça çıkan ve 4 gol 4 asistlik üstün bir performans ortaya koyan Glik, 2 sene önce Torino'dan 11 milyon euroya transfer edilmişti.