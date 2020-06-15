Kamikaze drone üretimini ilk kez AA görüntüledi
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Kamikaze drone üretimini ilk kez AA görüntüledi

"Kamikaze drone"ları güvenlik güçlerinin kullanımına sunan STM Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret AŞ (STM), daha gelişmiş ürünler ve ihracat için de çalışmalarını sürdürüyor.

15.06.2020 11:51 | Son Güncelleme: 15.06.2020 11:57

"Kamikaze drone"ları güvenlik güçlerinin kullanımına sunan STM Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret AŞ (STM), daha gelişmiş ürünler ve ihracat için de çalışmalarını sürdürüyor.

STM'nin kamuoyunda "kamikaze drone" olarak bilinen vurucu insansız hava aracı (İHA) üretimini gerçekleştirdiği Ostim Teknopark'taki yerleşkesinin kapıları ilk kez Anadolu Ajansına (AA) açıldı.

STM'nin otonom ve taktik sistemlerdeki ürün çeşitliliği ve bunlara yönelik talep yoğunluğuna bağlı olarak şirket merkezindeki üretim kabiliyeti, belli bir aşamadan sonra yetersiz hale geldi. Bunun üzerine, üretim kapasitesinin artırılması ve ürün çeşitliliğini destekleyecek bir üretim altyapısının kurulması için Ostim Teknopark içinde bir alan kiralanarak şirket yerleşkesine dönüştürüldü.

"Kamikaze drone"ların üretim üssü

Yerleşkede görev yapan mühendis ekibi, ağırlıklı olarak taktik ve otonom sistemlere yönelik çalışmalar gerçekleştiriyor.

Bu kapsamda şirketin ürün yelpazesindeki "otonom drone"lar Togan, Alpagu ve Kargu'ya ilişkin çalışmalara ev sahipliği yapan yerleşke, şirkete bu ürünler için seri üretim altyapısı da sunuyor.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı çalışanların sağlığına yönelik ek tedbirlerin alındığı tesiste, yakın zamanda Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine giren Otonom Döner Kanatlı Vurucu İHA Kargu için alınan siparişlere ilişkin yoğun bir çalışma yürütülüyor.

Kargu'nun Türk Silahlı Kuvvetlerinin kullanımına sunulan tüm versiyonlarının testleri, kalite standartlarına uygun üretimi hassas şekilde gerçekleştiriliyor. Bunun yanında sahadan gelen geri dönüşler ve üretim sürecinde elde edilen kazanımlar da daha etkin bir Kargu oluşturulmasına yönelik olarak kullanılıyor.

Yerleşkede Ar-Ge ve üretim faaliyetleri birlikte yürütülürken, sahadan gelen bilgiler özellikle maliyetlerin düşürülmesi ve etkinliğin artırılması anlamında değerlendiriliyor.

Yeni Kargu teslimatı yolda

Güvenlik güçlerinin kullanımına sunulmak üzere 500'ün üzerinde Kargu siparişi alan STM, partiler halinde bunların teslimatını gerçekleştiriyor. Şirket, yakın zamanda yeni Kargu teslimatına hazırlanıyor.

Kargu, yaklaşık 1 yıldır Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından kullanılıyor. Sahadaki kullanım, Kargu'nun gelişimi ve çok daha etkin bir platform olmasına önemli katkılar sağladı. Böylece farklı şartlar altında, çok çeşitli görev ihtiyaçlarını başarıyla karşılayan bir araç elde edildi. Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyaçlarını karşılama konusunda oldukça iyi bir performans gösteren Kargu'nun bundan sonraki süreçte mükemmel hale getirilmesi hedefleniyor.

STM, Kargu ve ürün ailesinin diğer üyeleri Togan ve Alpagu ile Türkiye'nin İHA ve SİHA'lar konusunda ulaştığı teknolojik seviyeyi desteklemeyi ve daha da yukarıya çekmeyi hedefliyor.

Kargu sürüsü 1-1,5 yıla kadar operasyonel olacak

Sahip olduğu çok gelişmiş bilgisayarlı görü imkanlarıyla tek başına rahatlıkla görev yapabilen Kargu'nun sürü halinde kullanımına yönelik ilk uygulamalar da geçen yıl yapıldı. Yürütülen çalışmalarla 20'den fazla Kargu platformu sürü halinde görev yapabilir hale getirildi.

Bu konudaki çalışmalar, özellikle sürü algoritmalarının iyileştirilmesi ve farklı görevlerin icra edilmesine yönelik devam ediyor. Drone sürüsünün her ortamda sorunsuz görev yapabilmesi amacıyla da KERKES-Küresel Konumlama Sistemi Bağımsız Otonom Seyrüsefer Sistemi Geliştirilmesi Projesi sürdürülüyor.

Bu projenin sonuçlanmasının ardından yaklaşık 1-1,5 yıllık dönemde sürü kabiliyetini tam olarak kazanmış Kargular, Türk Silahlı Kuvvetlerinin kullanımına sunulmaya başlanacak.

Kargu farklı platformlara entegre edilecek

Kargu'nun, farklı platformlara entegrasyonu konusunda da çalışmalar yürütülüyor.

Şu ana kadar Türk Silahlı Kuvvetleri ve jandarma birlikleri tarafından kullanılan Kargu, gelecek dönemde deniz platformları başta olmak üzere çeşitli platformlarla birlikte görev yapabilecek.

Kargu'nun zırhlı kara araçlarıyla ve otonom kara sistemleriyle görev yapabilmesine yönelik de faaliyetler yürütülüyor.

İhracat başarısı için geri sayım

Türk Silahlı Kuvvetlerinin kullanımının akabinde özellikle uluslararası alanda Kargu için çok büyük bir ilgi oluştu. Daha önce farklı ülkelerde testlere ve denemelere katılan Kargu, performansıyla beğeni topladı. Kargu, bu süreçte tropik, çöl, tundra iklim koşullarında denendi ve başarıyla görev yapabileceğini ortaya koydu.

Kamikaze drone Kargu'nun ihracatına yönelik 3 ülkeyle görüşmeler yürütülüyor. Türkiye'ye dost ve kardeş ülkelerle yürütülen üst düzey görüşmeler büyük ölçüde olgunlaştı. STM, ihracat konusundaki görüşmeleri yakın zamanda tamamlayarak, otonom sistemlere ilişkin ilk ihracat başarısına imza atmaya hazırlanıyor.

Kargu'nun Türk Silahlı Kuvvetleri kullanımında sahada gösterdiği performans dolayısıyla bu İHA'lara yurt dışında var olan ilginin daha da artması bekleniyor.

Kamikaze drone üretimini ilk kez AA görüntüledi

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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