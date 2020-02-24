Kamerunlunun cep telefonunu çaldılar, satmaya çalışırken yakalandılar

24.02.2020 12:09 | Son Güncelleme: 24.02.2020 12:09

ANTALYA'da çalıntı cep telefonunu satmaya çalışırken yakalanan M.İ. ve D.K., üzerlerinde bulunan uyuşturucu maddeyi de polise teslim etti.

Olay, dün akşam saatlerinde Muratpaşa ilçesi Yener Ulusoy Bulvarı üzerinde yaşandı. Bulvar üzerindeki mağazalara cep telefonu satmaya çalıştıkları görülen M.İ. ve D.K.'dan şüphelenen Asayiş Şube Müdürlüğü Güven Timleri'ne bağlı ekip, ikiliye kimlik sordu. Ellerindeki telefonun kime ait olduğu sorulduğunda, ikilinin çelişkili cevaplar vermesi üzerine cep telefonu incelemeye alındı. Yapılan inceleme sonucunda şüphelilerin satmaya çalıştıkları cep telefonunun Kamerun uyruklu Ambrosia Gegeh'e ait olduğu ortaya çıktı.Gegeh'in, cep telefonunun 22 Şubat günü yaşadığı evden çalınması üzerine polis merkezine giderek müracaatta bulunduğu öğrenildi. Bunun üzerine çalıntı cep telefonunu satmaya çalışan ikili gözaltına alındı. Ekipler tarafından ikiliye üzerlerinde başka bir şey olup olmadığı sorulduğunda ise şüpheliler, ceplerinde bulunan 5 gram uyuşturucuyu polislere teslim etti. Gözaltına alınan M.İ. ve D.K., polis merkezine götürüldü.

Kaynak: DHA