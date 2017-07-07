Kamerunlu Selma 21 Yıl Sonra Babasına Kavuştu
Suudi Arabistan'da yaşadıkları sırada annesinin kendisini 3 yaşında Kamerun'a götürmesi nedeniyle ayrıldığı babasını 21 yıldır göremeyen, Selma Halil, AA'nın haberinden sonra Türkiye'nin Yaunde Büyükelçiliği ve Türk Hava Yollarının (THY) desteğiyle Adana'ya gelerek babasına kavuştu.
ÖMER FANSA - Suudi Arabistan'da yaşadıkları sırada annesinin kendisini 3 yaşında Kamerun'a götürmesi nedeniyle ayrıldığı babasını 21 yıldır göremeyen, Selma Halil, AA'nın haberinden sonra Türkiye'nin Yaunde Büyükelçiliği ve Türk Hava Yollarının (THY) desteğiyle Adana'ya gelerek babasına kavuştu.
Babasının Türk olması nedeniyle köyünde "Adanalı Selma" olarak tanınan 24 yaşındaki Halil'in, Suudi Arabistan'dayken annesi tarafından Türk babası Halil Sarı'dan koparılarak memleketi Kamerun'a götürülmesine yönelik AA haberinin ardından hasretin sona ermesi için Türkiye'nin Yaunde Büyükelçiliği harekete geçti.
Büyükelçilikten vize verilmesi ve THY'nin ulaşım masraflarını karşılaması sonrası Selma Halil, uçakla Adana'ya hareket etti.
Halil'i, 21 yıldır görmediği babası Halil Sarı, üvey annesi Fatma, üvey kardeşleri Zehra, Furkan ve Bekir ile yakınları Adana Havalimanı'nda heyecan içinde bekledi.
Uçağın indiğini haber almalarıyla çıkış kapısı önünde bekleyen Halil Sarı, 21 yıldır ayrı olduğu kızını görür görmez gözyaşları içinde ona sarıldı. Baba ve kız, AA kamerasına yansıyan buluşmalarında dakikalarca birbirlerine sarılarak yılların hasretini giderdi, gözyaşı döktü.
Aşırı heyecandan zaman zaman ayakta durmakta güçlük çeken Selma Halil, üvey annesi ve kardeşleriyle da tanışmanın mutluluğunu yaşadı.
Baba ve kızın bir araya gelmesine tanık olanlar da duygusal anlar yaşadı.
Yıllarda çekilen hasretin ardından kavuşan Halil ve kızı Selma, daha sonra aile üyeleriyle merkez Seyhan ilçesindeki evlerine gitti.
Baba Halil, Sarı, AA muhabirine, Selma'nın annesi ile Arabistan'da tanıştığını, 3 yaşındayken ayrıldıklarını belirtti.
-"Kısmet böyleymiş. Allah razı olsun getirenlerden"
Kızı ve annesiyle ayrılmak zorunda kaldıklarını, 5-6 yıl önce köylerine gelen bir sivil toplum kuruluşu temsilcisinin kızından haber getirmesiyle telefonla da olsa görüşmeye başladıklarını anlatan Sarı, şöyle konuştu:
"Annesine 'kızımı bana ver' dedim. 'Ciğerimi al, vermem' dedi. Benim açık adresim annesinde, annesinin adresi de bende vardı. Ama telefon yoktu tabii o zamanlar. Bugün gördüm, çok heyecanlandım, 'kötü' oldum. Ben bayılırım diye düşünüyordum ama Allah'a şükür olmadı. Elinde imkan olmayınca Allah günah yazmasın unutulur gibi oldu. Kamerun neresi, Türkiye neresi. Elde tek yazılı adres var. Telefon yok. Maddi durumun olsa zaten ben gidecektim oraya. O zamanlar gitmeyi düşünüyorduk. Kısmet böyleymiş. Allah razı olsun getirenlerden. Kızım 1 ay burada kalacak."
Sarı, kızının kendisine kavuşmasına yardımcı olanlara teşekkür etti.
Babasına kavuşmaktan dolayı çok heyecanlı olan Selma Halil de güçlükle konuşarak "Türkiye'ye gelip babamla tanışacağım için çok heyecanlıydım. Şu an bir şey düşünemiyorum. Sadece duygulanıyorum. Babamı görmem benim için çok iyi oldu. Çok heyecanlandım." ifadesini kullandı.
"Adanalı Selma'nın" özlem dolu hayatı
Babasının Türk olması nedeniyle köyünde "Adanalı Selma" olarak tanınan 24 yaşındaki Halil, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 33 yıl önce Türkiye'den Suudi Arabistan'a çalışmaya giden tır şoförü babası Halil Sarı ile aynı ülkeye temizlik işçisi olarak giden annesi Angasi Abdurrahman'ın 1989'da tanışıp evlendiğini, 1993'te de kendisinin dünyaya geldiğini belirtmişti.
Halil, "Annem, Suudi Arabistan'a gitmeden önce Kamerun'da 2 kez evlenmiş ve bu evliliklerden 4 çocuğu olmuş. Daha sonra Suudi Arabistan'da babamla üçüncü evliliğini yapan annem, ben 3 yaşındayken diğer çocuklarından daha fazla ayrı kalamayacağını söyleyerek memleketi Kuseri'ye geri dönmek zorunda kalmış." ifadelerini kullanmıştı.