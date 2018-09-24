Kamerunlu Askerler, İki Kadın ve İki Çocuğu İnfaza Götürdükleri Anı Kamerayla Kaydetti

Bir grup Kamerunlu asker tarafından iki kadın ve iki küçük çocuğu silah zoruyla ifaza götürlüdüğü anlar kamerayla kaydedildi.Zorla infaza götürülen anne ve iki küçük çocuk, Kamerunu askerler tarafından 22 kez vurularak öldürüldü.

GERÇEĞİ KANITLANDI

Kamerun hükümetinin ilk başta 'sahte' olarak nitelendirdikleri video, BBC Afrika'nın araştıramaları sayesinde olayın gerçek olduğu kanıtlandı.