Kamerunlu Askerler, İki Kadın ve İki Çocuğu İnfaza Götürdükleri Anı Kamerayla Kaydetti
Bir grup Kamerunlu asker, iki kadın ve iki çocuğu silah zoruyla infaza götürdükleri anı kamerayla kaydetti. Kamerunlu askerler, infaza götürdükleri kadın ve çocukları defalarca kez ateş ederek öldürdü.
Bir grup Kamerunlu asker tarafından iki kadın ve iki küçük çocuğu silah zoruyla ifaza götürlüdüğü anlar kamerayla kaydedildi.Zorla infaza götürülen anne ve iki küçük çocuk, Kamerunu askerler tarafından 22 kez vurularak öldürüldü.
GERÇEĞİ KANITLANDI
Kamerun hükümetinin ilk başta 'sahte' olarak nitelendirdikleri video, BBC Afrika'nın araştıramaları sayesinde olayın gerçek olduğu kanıtlandı.