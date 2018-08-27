Kamerunlu 4 Bin Mülteci Nijerya'ya Sığındı

Kamerun'un güneybatısında ayrılıkçılar ile güvenlik güçleri arasında devam eden çatışmalar nedeniyle 4 bin Kamerunlu Nijerya'ya sığındı.

Çoğunluğunu kadın ve çocukların oluşturduğu 4 bin Kamerunlu mülteci ayrılıkçılar ile güvenlik güçleri arasında devam eden çatışmalar Nijerya'nın batısında Kamerun sınırında bulunan Taraba eyaletinin Kurmi ve Ussa bölgesine sığındı.

Basın mensuplarına konuşan Polcarp Ande adlı Kamerunlu mülteci, güvenlik güçleri ile ayrılıkçılar arasında devam eden çatışmalar nedeniyle açlık, sağlık ve barınma sorunu yaşadıklarını, bu nedenle Nijerya'ya kaçtıklarını söyledi.

Nijerya makamları, ülkedeki Kamerunlu mülteci sayısının yeni gelen Kamerunlular ile 40 bini belirtti.

Nijerya'ya göç eden Kamerunlu mültecilerin yüzde 77'si kadın ve çocuklardan oluşuyor. Mülteciler Cross River, Benue, Akwa Ibom ve Taraba başta olmak üzere ülkenin 40 farklı eyaletinde kalıyor.

Kamerun'da İngilizce konuşulan bölgedeki ayrılıkçı gruplar, ülkenin 1961-1972 yıllarındaki federalizme geçişinin yıl dönümü nedeniyle 1 Ekim 2017'de Ambazonya adını verdikleri sembolik devleti kurduklarını açıklamış ve resmi dili de İngilizce ilan etmişlerdi.

Kamerun hükümetinin bu karara karşı çıkması nedeniyle ayrılıkçılar ile güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmalardan binlerce insan etkilenmişti.