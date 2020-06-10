Kamerun ve Senegal'de Kovid-19 vakaları hızla artıyor Kamerun ve Senegal'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları hızla artmaya devam ediyor.

Kamerun ve Senegal'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları hızla artmaya devam ediyor.

Kamerun'da Sağlık Bakanlığının açıkladığı verilere göre, son 24 saatte 369 vaka tespit edildi.

Aktif vaka sayısının 3 bin 633 olduğu Kamerun'da virüse yakalanan 4 bin 836 kişi iyileşirken, 212 kişi yaşamını yitirdi.

Senegal'de ise son 24 saatte yapılan 1205 Kovid-19 testinden 124'ü pozitif çıktı.

Senegal'de aktif vaka sayısı 1702'ye yükselirken, virüse yakalanan 2 bin 885 kişi iyileşti, 52 kişi hayatını kaybetti.

Afrika'da salgının başından bu yana Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 5 bin 568 oldu.

Kaynak: AA