Kamerun'un en büyük ve en lüks stadyumunu Türk şirketi yaptı - Haberler
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Kamerun'un en büyük ve en lüks stadyumunu Türk şirketi yaptı

AA / Ahmet Emin Dönmez - Haberler | Güncel

Kamerun'un ekonomi başkenti Douala'da Türk müteahhitler tarafından inşa edilen "Douala Japoma Stadyumu" futbolseverlerin beğenisini topluyor.

Kamerun'un ekonomi başkenti Douala'da Türk müteahhitler tarafından inşa edilen "Douala Japoma Stadyumu" futbolseverlerin beğenisini topluyor.

Kamerun'un en büyük stadyumu olma özelliği taşıyan Douala Japoma Stadyumu, Türk firması Yenigün İnşaat tarafından yapıldı.

Spor salonu, olimpik yüzme havuzu, iki antrenman sahası ve tenis kortlarını da içeren Japoma Stadyumu 50 bin seyirci kapasitesiyle Kamerun'un en büyük stadyumu oldu.

"Kamerun'un en büyük ve en lüks stadyumu şu an için Japoma Stadyumu"

Yenigün İnşaat Afrika Projeler Direktörü Tahsin Tufan Sercan, AA muhabirine Japoma Stadyum projesiyle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Sercan, Mart 2017'de başlanan projede sona geldiklerini, stadyumun teslim edildiğini, çevre tesislerin ve ek taleplerin tamamlanmasıyla bu yıl projenin sonlanacağını aktardı.

Projenin kontrat miktarının 232 milyon dolar olduğunu belirten Sercan, projenin ek talepler ve öngörülemeyen masraflarla 254 milyon dolara mal olduğunu söyledi.

"Kamerun'un en büyük ve en lüks stadyumu şu an için Japoma Stadyumu" diyen Sercan, stadyumun ülkede Ocak 2022'de düzenlenecek Afrika Uluslar Kupası'nın en gözde stadyumu olacağını ve önemli maçlara ev sahipliği yapacağını ifade etti.

"Kamerunlular Türk müteahhitlerinin neler yapabileceğini gördü"

FIFA, CAF (Afrika Futbol Konfederasyonu) ve Kamerunlu yetkililerden Japoma Stadyumu ile ilgili devamlı iltifat aldıklarını dile getiren Sercan, "Kamerunlular Türk müteahhitlerinin neler yapabileceğini gördü." dedi.

Sercan, Japoma Stadyumu projesinden önce Kamerun'da Türk müteahhitlerinin tanınmadığını belirterek "Türklere ve Türk müteahhitlerine bakış tamamen değişmiş durumda." ifadesini kullandı.

Proje kapsamında yüzde 70'i Kamerunlu yaklaşık 2 bin personel istihdam ettiklerini anlatan Sercan, yatırım bedelinin finansmanının Türk Eximbank tarafından gerçekleştirildiğinin altını çizdi.

"Bütün dünyanın gözü Afrika pazarında"

Dünyada pazarın artık çok daraldığını kaydeden Sercan, "Bütün dünyanın gözü Afrika pazarında." değerlendirmesinde bulundu.

Sercan, artık Afrika'nın büyük bir pazar olduğunu dile getirerek kıtanın birçok ülkesinde her sektör için büyük iş fırsatları olduğunu sözlerine ekledi.

Kamerun'un en büyük ve en lüks stadyumunu Türk şirketi yaptı

Kamerun'un en büyük ve en lüks stadyumunu Türk şirketi yaptı

Kamerun'un en büyük ve en lüks stadyumunu Türk şirketi yaptı

Kamerun'un en büyük ve en lüks stadyumunu Türk şirketi yaptı
AA / Ahmet Emin Dönmez - Son Dakika Haberleri
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