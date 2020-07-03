Kamerun'un başkentinde el yapımı bomba infilak etti: 4 yaralı Kamerun'un başkenti Yaounde'de el yapımı bir bombanın patlaması sonucu en az 4 kişinin yaralandığı bildirildi.

Kamerun'un başkenti Yaounde'de el yapımı bir bombanın patlaması sonucu en az 4 kişinin yaralandığı bildirildi.

Ulusal basındaki haberlere göre, Yaounde'nin Anglofon (İngilizce konuşulan) Damase semtinde bir kavşağa bırakılan ev yapımı bomba gece saatlerinde patladı.

Motosiklet aküsü, çivi ve düdüklü tencereden yapılan bombanın infilak etmesi sonucu 4 kişi yaralandı.

Güvenlik güçleri olay yerini kapatarak incelemelerde bulunurken, bölgede çok sayıda kişiyi de gözaltına aldı.

Sakinliğiyle bilinen Yaounde'de haziran ayında da iki el yapımı bomba infilak ettirilmişti.

Kamerun'un İngilizce konuşanların çoğunlukta olduğu Güney Batı ve Kuzey Batı bölgelerinde, 4 yıldır Anglofon ayrılıkçılar ile ordu arasında çatışmalar yaşanıyor.

Henüz başkente sıçramayan Anglofon krizinde en az 3 bin kişi hayatını kaybederken, 700 bine yakın insan yerinden oldu.

Kaynak: AA