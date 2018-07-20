Kamerun'un Anglofon Bölgesindeki Kriz

Kamerun'un Nijerya sınırındaki Anglofon (İngilizce konuşulan) bölgesindeki çatışmalardan kaçan binlerce Kamerunlu Nijerya'ya sığındı.

Nijerya Acil Durum Yönetimi Ajansının (SEMA) Cross River Koordinatörü John Inaku, gazetecilere yaptığı açıklamada, Anglofon bölgesinde devam eden çatışmalar nedeniyle Cross River eyaletinin 6 bölgesine 34 bin Kamerunlunun sığındığını belirtti.

Inaku, bu kişilerden 21 bininin Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) ve Mülteciler Ulusal Komisyonu'da kayıt altına alındığını ifade etti.

Anglofon krizi

Fransızca ve İngilizce konuşulan Kamerun'da hükümetin, İngilizce bilmeyen öğretmenleri ve hakimleri, İngilizce konuşulan Anglofon bölgesine ataması üzerine 2016 yılında olaylar çıkmış ve gösterilerin büyümesiyle ülkede kriz patlak vermişti.

Ayrılıkçı gruplar, hükümetin İngilizce konuşulan bölgelere Fransızca konuşan öğretmen ve hakim atamasını istemiyor.

Anglofon bölgesindeki ayrılıkçılar, 1 Ekim 2017 tarihinde Bamenda şehrinde "Ambazonya" adını verdikleri bir devlet kurduklarını ilan etmişti.

Silahlı ayrılıkçı gruplar, 4 Haziran'dan bu yana bölgedeki saldırılarını yoğunlaştırdı. Savunma Bakanlığı verilerine göre, son bir haftada ayrılıkçıların saldırılarında 15 asker ölürken, birçok devlet binası ateşe verildi.